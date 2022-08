Salta l’accordo per la separazione? Totti non rispetta il diktat di Ilary e viene beccato così al Circeo

Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro di un vortice mediatico infinito. I due, dopo quasi 20 anni di storia, hanno deciso di separarsi a causa di un “errore” del capitano della Roma.

Quest’ultimo si sta frequentando con un’altra donna, una certa Noemi Bocchi. I due sono stati avvistati più volte insieme e sembra proprio che abbiano una relazione intima.

Il problema è che Totti non sta rispettando un accordo con Ilary, perché viene beccato al Circeo. Questo vuol dire che salta l’accordo di separazione?

Scopriamolo insieme!

Salta l’accordo per la separazione? Totti baccato così al Circeo andando contro a Ilary

Francesco Totti è nel mirino dei migliori paparazzi. Il capitano della Roma viene beccato nuovamente sotto casa di Noemi.

Questa volta, però, si trova a San Felice Circeo, vicino a Sabaudia. Sembra che la Bocchi abbia detto di no alle sue usuali vacanze in Sardegna per passare l’estate in compagnia di Francesco.

Mentre Ilary viene smascherata, il settimanale Chi scatta delle foto esclusive della neo coppia.

Si vede Totti che scende dalla macchina di un amico (alle 22:30) ed entra nel complesso di ville dove sta in affitto Noemi.

Dalle ultime indiscrezioni, Francesco e la nuova fiamma hanno un accordo segreto: non ufficializzeranno niente fino a quando Totti non firmerà le carte della separazione con Ilary Blasi.

Le pratiche non sono state ancora avviate e tra i due c’è una vera e propria battaglia legale per il grande patrimonio che hanno da spartire.

Non stiamo mica parlando di spiccioli! La Blasi e Totti hanno un impero economico di sette società intestate a loro, ma anche ai parenti come la madre, fratelli, cugini.

Oltre a tutto ciò, hanno anche degli immobili tra cui una villa da 1500 metri quadrati e ben 36 stanze, mentre spunta la soffiata.

La casa a Sabaudia, l’appartamento a Casal Palocco dove vivevano Totti e Francesco. Inoltre, i due hanno guadagni milionari: un patrimonio che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Questa storia diventa sempre più avvincente. Totti viene beccato al Circeo andando contro a ciò che aveva deciso con Ilary. E’ così strano vedere 19 anni di matrimonio e di amore in fumo e finire a parlare solo di soldi e patrimoni