GF Vip: Alfonso sceglie uno dei volti più detestati dei salotti di Mediaset. Si prevedono scintille

Al GF Vip sta per arrivare uno dei volti più detestati dei salotti televisivi di Mediaset. Si prevedono scintille in questa nuova edizione del reality show di successo di canale 5 che vede ancora una volta al timone del progetto il conduttore e direttore di Chi Alfonso Signorini.

Il GF Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani con la sua settima edizione a partire dal 19 settembre e in rete non mancano le news e indiscrezioni in merito ai vipponi che ci terranno compagnia per molto molto tempo, considerato che Pier Silvio Berlusconi ha annunciato in anteprima che sarà l’edizione più lunga di sempre.

Tra questi potrebbe esserci uno dei volti più detestati dei salotti Mediaset in quanto dice sempre ciò che pensa senza mezzi termini e senza filtri. Anche al costo di risultare scomodo e per questo a volte non riscuote una certa simpatia con i propri interlocutori.

Sarà forse proprio per questo motivo che Alfonso Signorini l’ha voluta nel cast del GF Vip?

Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini punta tutto su uno dei volti più detestati di Mediaset

Secondo quanto rivelato in anteprima da Alberto Dandolo per Dagospia, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, dove è arrivata la dichiarazione choc dell’ex vippona, avrebbe già firmato il contratto per poter varcare la famosa soglia rossa e siamo sicuri che se l’indiscrezione dovesse rivelarsi essere vera ne vedremo davvero delle belle perché Patrizia Groppelli non si è mai nascosta dietro ad un dito rivelando sempre ciò che pensa.

Nel corso di pochi anni infatti è diventata una delle opinioniste di punta dei salotti televisivi di Barbara d’Urso ed ora è pronta a conquistare anche la casa più spiata d’Italia dove senza alcun dubbio accenderà numerose dinamiche. Un ingresso forse del tutto inaspettato ma che sembrerebbe essere stato confermato anche da Alfonso Signorini che negli scorsi giorni ha pubblicato un nuovo indizio sul cast in cui si mostra un block notese.

Patrizia è una opinionista televisiva e l’indizio pubblicato dal direttore del settimanale Chi sembrerebbe calzare a pennello per la sua professione e al GF Vip si prevedono scintille con la sua partecipazione.