By

“Più … che triste“: Signorini lancia la bomba su Ilary Blasi dopo averla incontrata

I nostri due protagonisti sono entrambi al centro del gossip. Alfonso Signorini occupa pagine di magazine con le sue scelte e le ultime indiscrezione sul Grande Fratello Vip 7 che inizierà il 19 settembre.

Ilary Blasi, invece, per la decisione di separarsi da Francesco Totti dopo 20 anni di storia.

Ma è Alfonso a svelare la bomba sulla ex Letterina di Passaparola. Finalmente sappiamo come Ilary sta vivendo tutto quello che sta accadendo nell’ultimo mese.

Scopriamolo insieme

“Più … che triste“: Signorini lancia la bomba su Ilary Blasi dopo averla incontrata

Alfonso Signorini, oltre ad essere un conduttore, è anche il direttore del magazine Chi. Proprio per la sua rivista, l’uomo fa un’intervista in merito alle vacanze appena passate.

“E’ bello pensare a tutte le cose che ci attendono, alle nuove avventure che ci prepariamo ad affrontare, ma anche alle vecchie abitudini a cui non vogliamo rinunciare e che ritroveremo al nostro arrivo esattamente come le avevamo lasciate” si confida Signorini e aggiunge: “Con me l’estate è stata generosa“.

Alfonso ha passato varie settimane a Cesenatico dilettandosi in conversazione argute con “amici intelligenti“. Il conduttore non si è mai annoiato, mentre continuano gli attacchi ad Adriana Volpe che indignano il web.

Ma Signorini è stato anche a Cortina in compagnia di Irene Ghergo con cui ha condiviso delle riflessioni sul passato e sulla povertà del mondo attuale.

Il direttore di Chi, durante l’intervista, rivela anche di aver passato delle serate in compagnia di Ilary Blasi che rischia che salti la separazione. La donna sta cercando di scappare dai paparazzi, mentre escono in continuazione articoli sulla nuova coppia formata dall’ex marito Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Signorini lancia la bomba e mette a tacere tutte le malelingue. “Ma anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inc***a che triste per le sue ben note vicende sentimentali” confessa Alfonso.

Non è un periodo facile per Ilary Blasi che non sta vivendo bene la separazione. E’ stato tutto un fulmine a ciel sereno ed è difficile riprendersi da una batosta del genere. Alfonso Signorini lancia la bomba dopo aver “coccolato” la conduttrice. Una chiacchiera con un buon amico è il miglior rimedio ad ogni male