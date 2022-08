La Volpe delusa da Signorini svela un retroscena e dice: “Rimango basita”

“Rimango basita“: Adriana Volpe delusa da Alfonso Signorini svela un retroscena

Adriana Volpe ha espresso la sua in merito alla scelta di Alfonso Signorini di non riconfermarla come opinionista.

La dama non viene scelta, perché il pubblico l’ha trovata troppo influenzabile dai social.

Perciò Adriana si scaglia contro la ex collega Sonia Bruganelli, confermata nuovamente come opinionista. Secondo lei è una “raccomandata” e ha un angelo custode che le vuole veramente bene.

La Volpe e la moglie di Paolo Bonolis si pizzicano sui social, ma Adriana non ce la fa più ed è delusa da Alfonso Signorini. Ecco svelato un retroscena inedito, ma scopriamolo insieme

Adriana Volpe è al centro di attacchi sui social. La donna non viene riconfermata come opinionista del GF Vip, ma aveva ricevuto un’altra proposta.

A svelare la novità è proprio lei durante un’intervista per FanPage. “Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo“ si confida Adriana che risponde di no alla proposta di rientrare nella Casa come concorrente.

La Volpe, durante l’intervista, non si scorda di Sonia Bruganelli, sua ex collega e non molto amica. Le due non si sono mai adorate durante il reality show e si sono sempre risposte con delle sonore frecciatine, mentre Signorini è obbligato a non riconfermarla.

“Su Sonia rimango basita. Posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride ndr)” commenta l’ex opinionista e si spiega: “All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì. Che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro“.

Se posso dirlo, io concordo a pieno con quanto rivelato da Adriana. Sonia ha sempre screditato il suo ruolo l’anno scorso.

Da quanto rivelato dalla Bruganelli, Alfonso Signorini ha insistito molto per riaverla nel suo programma, mentre gli insulti ad Adriana indignano il web. La Volpe non crede a queste parole e commenta: “C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo“.

Tra la Volpe e la moglie di Bonolis non scorrerà mai buon sangue. Sono due indole diametralmente opposte. Adriana è delusa da Signorini, ma sono certa che ritroveranno un loro equilibrio