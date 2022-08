La Rodriguez da scandalo: come si è presentata in un luogo sacro

In queste ultime ore, la Rodriguez è stata bombardata di commenti e messaggi per quanto riguarda il suo ultimo look sfoggiato. Ecco cosa le hanno detto!

In queste ultime ore Georgina Rodriguez, la moglie del calciatore Cristiano Ronaldo, è stata sommersa da svariate polemiche per quanto riguarda il suo ultimo look sfoggiato.

Secondo le informazioni ricavate in giro per il Web, la moglie di Cristiano Ronaldo la modella argentina ha fatto una visita al Santuario di Fatima in Portogallo indossando un abito monocromatico total white.

Apparentemente un abito consono e formale, eppure la modella è stata al centro della bufera secondo cui l’abito indossato era troppo aderente e avrebbe messo in mostra il suo fisico. Ma scopriamo di più!

Georgina Rodriguez, in total white al Santuario di Fatima: è polemica

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez è entrata nel vortice della polemica per aver indossato un outfit azzardato per il luogo in cui si trovava.

Secondo gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la modella argentina avrebbe indossato un abito bianco con uno spacco pronunciato nella parte posteriore, con accessori di lusso come la borsa di Chanel di 8 mila euro e un foulard costano la modica cifra di 450 euro. Ai piedi, invece, delle ciabattine azzurre di Hermes dal costo di circa 2 mila euro.

Diverse persone hanno commentato negativamente sostenendo che la preghiera è un momento intimo e non dovrebbe essere messo su piazza in questo modo: “La Chiesa non ha bisogno di telecamere“. Ad oggi la Rodriguez non sembra aver ancora commentato i fatti. Rimaniamo in attesa. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

Da quando lo scatto è andato online, una pioggia di critiche è piovuta addosso all’influencer impegnata attualmente nella realizzazione della seconda stagione della sua docu-serie “Soy Georgina“, la docu-serie di Netflix che racconta la sua vita privata. Infatti la donna si era recata nel luogo di culto proprio per registrare alcuni spezzoni delle nuove puntate.

Il Santuario di Fatima è uno dei luoghi sacri e per questo motivo tante persone nel web hanno ritenuto inappropriato l’outfit della Rodriguez. In particolare un utente ha commentato: “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra“. Qualcun altro, invece, ha aggiunto: “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa“.