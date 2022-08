Quali sono i segni zodiacali più ironici? Ecco la classifica

Questi tre segni zodiacali si contraddistinguono per la loro ironia. A volte possono sembrare snervanti ma seguono soltanto la propria natura

A volte capita di parlare con una persona che prova a rendere ridicolo un pensieri attraverso l’ironia. In questi casi, è possibile che nasca uno scontro, soprattutto se uno dei due interlocutori dovesse avere poca dimestichezza con questa arte. Sì, perché quella dell’ironia è una vera e propria arte. Non è semplice sminuire qualcuno, deriderlo senza utilizzare termini offensivi e dispregiativi.

Una persona ironica è solitamente molto intelligente e colta e, per questo motivo, stiamo parlando di una capacità rara ed invidiabile. Almeno tre segni dello zodiaco sono capaci di utilizzare l’arte dell’ironia alla perfezione, sono dei maestri in questa materia. Oggi scopriremo proprio questa simpatica e particolare classifica: ecco i tre segni zodiacali più ironici, credi di poter salire sul podio? Lo scoprirai tra poco.

I segni zodiacali più ironici: ecco il podio

Vergine: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è noto per la sua grande intelligenza. Questa capacità gli consente di essere pungente e di colpire ogni volta nel punto debole del proprio interlocutore. È difficile reggere uno scontro verbale con una persona nata sotto questo segno zodiacale, saprà ottenere la ragione senza mai diventare volgare.

Acquario: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è anarchico e tende spesso ad esagerare. Questo segno ama fare battute ed è politicamente scorretto, soprattutto nei confronti delle persone per le quali non nutre alcuna stima. L’Acquario non ha peli sulla lingua e sa essere molto antipatico, quando vuole.

Gemelli: il segno zodiacale più ironico è sicuramente quello dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere poco stabile e cambiano facilmente umore. Quando non hanno molta voglia di stare in mezzo alla gente, diventano ironici e pungenti, pur non risultando mai offensivi. Questo segno ama scherzare sui difetti degli altri e spesso mette in mostra proprio le caratteristiche meno piacevoli delle persone che frequenta.