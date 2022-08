Decisione a sorpresa: Harry e Meghan stanno per tornare a Londra!

La decisione sarebbe clamorosa: Harry e Meghan stanno per tornare a Londra. Gli inglesi hanno accolto con grande favore questa notizia

Secondo alcuni recenti sondaggi, la maggior parte degli inglesi accoglierebbe con grande favore il ritorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna. I Sussex hanno lasciato Buckingham Palace nel gennaio 2020 e sono tornati insieme soltanto in occasione del Giubileo di Platino nel giugno 2022. La coppia si è trasferita oltreoceano a causa di alcuni dissidi con dei membri della famiglia dei Windsor.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, l’ex protagonista di Suits ha dichiarato di aver ricevuto offese razziste. Per questo motivo, i Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Oggi vivono in una splendida villa a Montecito, in California, circondati da lusso e vip provenienti da tutto il mondo. Eppure le voci di un loro ritorno in Inghilterra si fanno sempre più insistenti. Secondo alcune indiscrezioni, i Duchi di Sussex potrebbero essere a Londra entro qualche settimana.

Harry e Meghan tornano a Londra già a settembre?

Nonostante le notizie provenienti dai giornali inglesi, Harry e Meghan non hanno raggiunto la Regina Elisabetta a Balmoral questa estate ma potrebbero farsi perdonare molto presto. I Sussex saranno in Gran Bretagna tra qualche giorno per impegni benefici. La coppia si recherà anche in Germania. Il 5 settembre, l’ex attrice statunitense e suo marito saranno a Manchester in occasione del One Young World 2022.

Si tratta di un summit organizzato per coinvolgere i giovani leader del futuro. Il giorno successivo, i Duchi di Sussex si sposteranno in Germania, dove si svolgeranno gli Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go, un evento che rappresenta l’anteprima dei giochi olimpici dedicati ai veterani di guerra. Harry e Meghan hanno già partecipato a questo evento in passato.

L’8 settembre, i genitori di Archie e Lilibet Diana torneranno nel Regno Unito per partecipare ai WellChild Awards 2022, un evento dedicato ai giovani. Dopo l’annuncio, la stampa britannica si è scatenata, facendo mille ipotesi. Una di queste sarebbe l’apertura dei Sussex ad un possibile ritorno a Londra, come vorrebbe il Principe Carlo, il quale si accontenterebbe anche di un impegno part-time.