L’ex tronista sbotta ed è un pugno al cuore: ‘Che ne sapete se non stia provando a farlo’?

L’ex tronista ha perso la calma sui social ed il suo sfogo è un colpo al cuore per tutti i suoi fedeli sostenitori sul web.

Sono ormai anni che l’ex tronista di Uomini e Donne non vive con la sua famiglia nella città in cui è nata e per questo motivo ogni volta che deve staccarsi da loro diventa sempre più difficile. Per questo motivo si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social nella speranza che i suoi fedeli sostenitori potessero capire il dolore che prova dentro.

Alcuni, infatti, hanno compreso il senso delle sue parole mentre altri no, consigliandole, per dirla in maniera carina, di formarsi una famiglia perché secondo il loro punto di vista non sarebbe più una ragazzina. Queste parole non sono passate inosservate agli occhi di Teresa Langella che ha deciso di rispondere a tutti coloro che non hanno compreso il suo momento di difficoltà dando consigli non richiesti e soprattutto su un argomento così delicato.

Teresa Langella si sfoga dopo Uomini e Donne: le parole dell’ex tronista sono un colpo al cuore

Teresa Langella dopo Uomini e Donne, dove una sua collega dopo la fine della sua lunga storia d’amore ha deciso di provarci con un noto calciatore, dopo aver letto i consigli non richiesti degli utenti della rete ha scelto di lasciarsi andare ad un amaro sfogo sui social che è un vero e proprio colpo al cuore.

“Non conoscete le storie delle persone perché non vivete in casa con noi, quindi boh si parla sulla base di cosa?” ha fatto notare, precisando che loro non possono sapere se lei e Andrea Dal Corso stanno provando a mettere su famiglia o meno e tutte le altre difficoltà che possono celarsi dietro questa scelta.

“Secondo punto, cosa c’entra questo con il provare uno stato di tristezza quando si lascia la casa, i propri genitori? Cosa c’entrano le due cose insieme? E poi, detto con tutta sincerità, sarò pur libera di vivere la vita che voglio o dare conto a qualcuno?” ha fatto giustamente notare. “Capisco il desiderio di vedermi in dolce attesa e mi fa anche piacere ma non sono questi i modi“ ha sbottato Teresa Langella di Uomini e Donne.