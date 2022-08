Ex gieffini tornano insieme dopo duro addio: è una storia senza fine!

Niente è destinato a restare uguale, vale anche per quanto riguarda notizie al positivo! E’ il caso degli ex gieffini, tornano la coppia più amata di sempre.

I social media sono il punto di riferimento preferito per i fan che seguono i beniamini della tv. Il Grande Fratello Vip è un reality amato ed odiato. L’ambivalenza segna il suo successo, ma sono soprattutto i protagonisti che entrano in scena a determinare con le dinamiche innescate storie che appassionano o meno. E’ il caso di due ex gieffini che anche a distanza di tantissimo tempo, continuano a far parlare del loro rapporto complesso.

E’ dalle storie personali e da quelle nate all’interno della casa che si impara. Anche da vicende estranee, il pubblico può comprendere alcune sfumature della vita che a volte passano inosservate. E’ il caso di un rapporto così turbolento, ma che nonostante tutto assapora un lieto fine totalmente inaspettato.

I due ex gieffini sono stati “La coppia” all’interno del format di Canale 5, e ad oggi non possiamo non condividere questo importantissimo cambiamento che ha a che fare con la loro vita.

Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo tra loro due negli ultimi tempi.

Ex gieffini tornano insieme: coppia che incendia il web

Conoscere la ragione che ha innescato il cambiamento è fonte di grande interesse per i followers che non perdono un solo evento che li riguarda. Non sono gli unici ad essersi ritrovati, anche un’altra ex coppia del Grande Fratello Vip è tornata insieme, ma la notizia del giorno batte tutte le altre. Perché davvero questo duo può fare il botto.

Ebbene sì, stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini! Due grandi personaggi che hanno molto catturato l’attenzione del pubblico. Sia per la storia che per le caratteristiche uniche che sono proprie di questi due gieffini che amano andare fuori dagli schemi.

La difficoltà tra i due non sono state facili da superare. Perché quando uno dei due ha visto l’amore nel rapporto, cioè qualcosa che va oltre l’amicizia, e dall’altra parte il sentimento amoroso non andava ricambiato, ecco che il loro castello è crollato.

Distanti per lungo periodo, sono stati avvistati insieme in circostanze totalmente inaspettate. Milano Marittima è il luogo che li aveva visti insieme, nello specifico il Palace Hotel ha ospitato gli “Zorpini” l’ultima volta. Da poco però sono stati ribeccati in un ristorante di Courmayeur!

L’amicizia vera è protagonista nella loro storia senza fine!

Insieme a loro c’erano anche le rispettive famiglie e fidanzati, cioè il ballerino di Amici Tommaso Stanzani e Francesca. Che il reality sia un successo non ci sono dubbi, soprattutto in termini di pubblicità. Di recente, si è vociferata la presenza di una concorrente molto ambita.

Riusciranno i nuovi vipponi a replicare il successo degli Zorpini? Staremo a vedere. Nel frattempo, Oppini continua a partecipare alle trasmissioni nelle vesti di opinionista, mentre Zorzi ha finito di registrare Drag Race Italia.