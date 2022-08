Test: il mistero del taxi: quanti autisti incontrerai lungo il tuo cammino?

Questo enigma ha mandato in tilt moltissimi utenti sui social network. Hai soltanto trenta secondi per risolvere il test, devi fare presto

In una delle più importanti capitali europee c’è una compagnia di taxi che decide di adottare un nuovo metodo per aumentare il fatturato. Questo metodo è stato già messo in pratica in altre città ed ha funzionato, quindi i dirigenti sono sicuri che continuerà a portare ottimi ricavi. Uno dei tassisti chiede spiegazioni più dettagliate ed il dirigente responsabile si preoccupa di fornirgli informazioni particolarmente precise, per evitare incomprensioni.

Ogni minuto, un taxi partirà dal centro della città e prenderà la direzione della stazione. Completerà l’intero percorso in sette minuti perché prenderà alcune scorciatoie. Una volta lasciato il passeggero, l’autista tornerà indietro. A questo punto al tassista sorge un dubbio: “Quanti taxi incontrerà una vettura che va dal centro alla stazione?”. La domanda mette in difficoltà il dirigente, che non sa rispondere. E tu, riesci ad esaudire la richiesta del tassista? Trovi la soluzione dell’enigma qui sotto.

La soluzione del test

Questo test potrebbe nascondere un inganno. Se l’hai trovato, vuol dire che hai fornito la risposta corretta e meriti tutti i nostri complimenti. Non è mai facile risolvere un test del genere, soprattutto con una tempistica così ristretta. Se, al contrario, non hai trovato la soluzione, tra poco potrai scoprire la risposta esatta. Ti consigliamo di allenarti di più in futuro, in questo modo riuscirai anche tu a risolvere un test di logica e ragionamento in pochi secondi.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Esattamente come tutti gli altri che ti abbiamo proposto fino ad ora, rappresenta soltanto uno svago per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione, vediamo se hai indovinato! Sveliamo immediatamente la risposta esatta, 13. Sappi che molti utenti dei social hanno risposto 7, ma non è questa la risposta corretta.

Le vetture che ogni tassista incontrerà sul suo cammino sono tredici per un motivo molto semplice: le auto sono 14 in totale, ma uno è proprio il tassista che sta effettuando la corsa. Non contando sé stesso, l’autista incontrerà altre 13 automobili durante il tragitto per la stazione.