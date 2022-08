Test intelligenza: sai indicare l’ora esatta senza guardare l’orologio?

Potrebbe sembrare impossibile ma invece non è così. Sei capace di indicare un orario senza guardare l’orologio? Risolvi il test e vediamo cosa sai fare

Sei ad una festa con i tuoi amici ma hai perso una scommessa e adesso devi pagare un pegno. La richiesta dei tuoi amici è molto curiosa e divertente: ti hanno consegnato una scatola piena di fiammiferi e due micce della stessa lunghezza. Sai che le due micce impiegano esattamente un’ora per bruciare interamente. I tuoi amici, per divertirsi, ti hanno dato un tempo massimo per raggiungerli.

“Tra 45 minuti noi saremo fuori la porta ma ci resteremo soltanto per un secondo, poi andremo via e ti lasceremo qui da solo”. Non hai l’orologio e dovrai usare le micce per calcolare esattamente 45 minuti , come farai? Quale strategia hai deciso di adottare? Ragiona con calma e non farti prendere dall’ansia, hai un minuto per rispondere, prova a fartelo bastare. Poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Questo test non è semplice da risolvere perché ti obbliga a ragionare in fretta, rischiando di farti perdere tempo con una serie di dettagli inutili, inseriti nel testo solo per ingannarti. I test di logica e ragionamento funzionano in questo modo e non tutti sono in grado di risolverli. E tu, ce l’hai fatta? Pensi di aver trovato la risposta corretta? Tra poco lo scopriremo.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, esattamente come tutti gli altri. Si tratta semplicemente di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione e tutti i passaggi da rispettare per calcolare i tuoi 45 minuti: la prima cosa da fare è accendere le due micce nello stesso momento. La prima soltanto da un lato, l’altra da entrambe le estremità.

La miccia che avrai acceso da tutti e due i lati si consumerà prima. Sappiamo che una miccia si consuma in un’ora, se hai incendiato le due estremità, vuol dire che si consumerà in trenta minuti. Quando sarà passata mezz’ora, accendi l’altra estremità della miccia che ti è rimasta. A quel punto, la miccia sarà consumata per metà, incendiando l’altra estremità, trascorreranno quindici minuti. Se li aggiungiamo ai trenta già trascorsi, ecco passati tre quarti d’ora. Esci fuori la porta, ci sono i tuoi amici che ti aspettano!