Diletta Leotta e la sua più grande ossessione: non riesce proprio a farne a meno

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica. La donna è molto seguita sui social e vanta 8,3 milioni di follower su Instagram.

La Leotta fa molto parlare di sé sia volendo che meno. Abbiamo passato mesi aspettando di capire come stesse andando la sua relazione con l’attore turco Can Yaman. Con proposte di matrimonio, viaggi in solitario e anello di fidanzamento che scompare e ricompare.

Ma non è l’amore la sua ossessione e nemmeno il lavoro. La conduttrice ha proprio una fissa di cui non sa fare a meno, ma vediamo di cosa si tratta

Diletta Leotta e la sua grande ossessione: non riesce proprio a farne a meno

Diletta Leotta adesso si trova in vacanza con un gruppo di amici tra cui la cantante Elodie. Dopo un anno di partite e ore in radio, la modella si sta godendo le meritate ferie.

Nonostante adesso non debba più pensare al lavoro, la sua grande ossessione non viene dimenticata. Diletta si diverte così e non riesce proprio a farne a meno, mentre la sua rivale si sposa.

Esistono pagine social che per invidia o per divertimento analizzano i post dei vip. Una delle più mirate è proprio la nostra Leotta. Diciamo che la conduttrice ama modificare le sue foto in modo da apparire più bella.

Già quando fu ospite in un appuntamento del Festival di Sanremo di tre anni fa, il pubblico si era dilettato nel pubblicare foto di Diletta da più piccola a confronto con una di adesso. Ciò serviva per far capire quale e quante interventi di chirurgia plastica si fosse fatta per diventare come è.

Ecco che un profilo Instagram pubblica due scatti della conduttrice. Uno la vede al lavoro con il microfono in mano e si può vedere una foto presa dall’evento e una pubblicata dalla Leotta. Si vede evidentemente che la faccia è più liscia e gli occhi sono più intensi. A quanto pare la modella utilizza una applicazione del telefono che rende “perfetto” il viso levando ogni minima imperfezione.

L’altro è un confronto di due foto, anche se adesso non si nasconde più. La prima è pubblicata da una amica dove si vede che la conduttrice è struccata e poi lo scatto ripubblicato da Diletta in cui si vede che è truccata.

La Leotta ha un ossessione, ovvero apparire bella. Non è un problema, ma piuttosto un piacere per lei. Sicuramente non avrebbe bisogno di tutti questi filtri ed è anche per questo che alcune persone non la amano. Lei però ama vivere la vita in questo modo… e voi cosa ne pensate?