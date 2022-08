Paolo Bonolis in lacrime: dopo il lutto struggente avviene il miracolo inspiegabile

Paolo Bonolis non è mai riuscito a spiegarsi come mai dopo il lutto che l’ha devastato sia accaduto un miracolo del tutto inaspettato.

Paolo Bonolis non molto tempo fa si è lasciato andare ad un’inedita confessione che ha messo i brividi agli utenti della rete che mai si sarebbero aspettati di sentire una simile notizia da parte sua in quanto nonostante lui non sia molto propenso a raccontare gli episodi che riguardano la sua vita privata, quando lo fa lo fa fino in fondo rivelando notizie interessanti che vanno ben oltre l’immaginabile.

Durante un’intervista, infatti, il conduttore ha raccontato della morte di suo padre e della promessa che gli ha fatto prima di lasciare questa terra. Promessa che Paolo non è riuscito a rispettare ma che la vita in un modo o nell’altro ha voluto portare avanti, lasciando un segno indelebile nel suo cuore.

La confessione straziante di Paolo Bonolis è un colpo al cuore per tutti i suoi fan che non se lo sarebbero mai immaginato.

Paolo Bonolis: l’inedito retroscena mette i brividi

Paolo Bonolis ha raccontato al grande pubblico che lo segue che prima di morire suo padre gli aveva chiesto di far recapitare a Sonia Bruganelli, che è stata di nuovo confermata al Grande Fratello Vip in veste di opinionista (dove tra l’altro un ex concorrente è pronto a sposarsi) un mazzo di rose bianche non appena avesse messo al mondo il suo primo figlio.

Il conduttore purtroppo non è riuscito a mantenere la sua promessa e si era dimenticato di questo aneddoto fin quando nella terrazza di casa sua non ha scelto di far piantare delle rose rosse. Quando le piante sono cresciute invece di sfoggiare un bel colore rosso erano tutte bianche e lui ha subito pensato che il giardiniere si fosse sbagliato nel piantarle ma lui gli ha svelato che erano state piantati proprio dei semi per farle venire rosse e non capiva come fosse possibile. Tant’è che durante la prossima fioritura hanno ripreso il loro colore originario.

Lo strano episodio ha sconvolto Paolo Bonolis che ha ricollegato il tutto all’ultimo desiderio di suo padre.