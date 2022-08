Quanto costa la nuova collezione ‘scuola’ di Chiara Ferragni? I prezzi sbalordiscono

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione da scuola, ma quanto costa recuperare uno dei pezzi da lei ideati? I prezzi hanno sorpreso i suoi fedeli sostenitori.

Chiara Ferragni, come per lo scorso anno, ha deciso di lanciare la sua linea scuola in modo da accompagnare i suoi piccoli fedeli sostenitori per tutta la durata dell’anno scolastico. I pezzi disponibili, manco a dirlo, sono finiti in men che non si dica diventando una delle linee più vendute delle ultime settimane.

In molti stanno ancora cercando di poterle recuperare e per questo motivo la curiosità è piuttosto alta perché sono curiosi di sapere i prezzi sbalorditivi di listini a cui possono essere reperiti tutti gli oggetti ideati dalla bionda imprenditrice digitale.

La linea scuola di Chiara Ferragni è già andata a ruba, ma questi sono i prezzi che devi assolutamente conoscere se vuoi portati a casa uno degli item realizzati dalla tua beniamina.

Quanto costa la nuova linea scuola di Chiara Ferragni

La nuova linea scuola di Chiara Ferragni ha riscosso un ottimo successo a livello di vendite, facendo segnare l’ennesimo colpaccio per l’imprenditrice digitale, che di recente ha deluso sua madre con un terribile gesto, ma quanto costano i prodotti che portano il suo nome?

Secondo i prezzi di listino, infatti, è possibile acquistare il Diario fluffy a 24,90 euro, una cifra che rimane più o meno nelle stesse corde degli altri competitor delle linee scuola. L’astuccio invece, può essere acquistato al costo di 25 euro e 43 centesimi. Decisamente più economiche, infatti, sono le penne. Quella multicolor è venduta a 7 euro e 90, mentre quella fluffy a 4 euro a 90 centesimi.

Prezzi decisamente più che accessibili. Tant’è che i suoi fedeli sostenitori sono rimasti spiazzati nel vedere il listino in quanto, visti i precedenti, si aspettavano qualcosa di decisamente più caro invece bene o male sono accessibili a tutti i suoi fedeli sostenitori che vogliono il supporto della loro beniamina durante il corso di tutto l’anno scolastico.

Per questo motivo la nuova linea scuola di Chiara Ferragni non poteva che rivelarsi essere l’ennesimo colpaccio da parte sua che non sbaglia mai un colpo qualsiasi cosa lei faccia.