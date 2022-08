Sai perché d’estate fai meno pipì? Il motivo è assurdo

Hai mai notato che d’estate fai meno pipì? Perché uriniamo di meno durante il periodo più caldo dell’anno? Ecco la reale spiegazione

Durante la stagione estiva uriniamo di meno, lo avevi mai notato? Qualora la tua risposta fosse negativa, siamo sicuri che ci farai caso dopo aver letto questo articolo. Se, al contrario, anche tu hai più volte registrato questa curiosa abitudine, probabilmente ti sarai chiesto anche il motivo. La prima che devi sapere è che non si tratta di un problema di salute, non preoccuparti. La spiegazione è scientifica ed è molto seria.

Dopo aver chiarito questo importante aspetto, possiamo proseguire con maggiore serenità. D’estate facciamo almeno il 30% di pipì in meno rispetto all’inverno, perché? Per quale motivo, quando fa più freddo, sentiamo più volte l’esigenza di andare in bagno? Non si tratta soltanto della quantità di urina che espelliamo ma anche di quante volte facciamo la pipì durante una giornata. Ecco le risposte a tutte queste domande.

D’estate fai meno pipì, la scienza ti spiega il motivo

Le abitudini che riguardano la stagione estiva sono tantissime e alcune sono piuttosto curiose e divertenti. Una di queste è la minor voglia di fare la pipì. Ci avevi mai fatto caso? Oggi proveremo a spiegarti il motivo di questa abitudine. Quando fa più caldo, i vasi sanguigni tendono a restringersi, dando vita ad un processo chiamato vasocostrizione. Si tratta di una cosa che succede a tutti quando aumentano le temperature.

Quando fa freddo, invece, avviene l’effetto contrario ed il nostro organismo inizia a prediligere le vie circolatorie centrali, escludendo quelle esterne. Questo vuol dire che passa più sangue attraverso gli organi interni. Un esempio pratico? D’inverno hai spesso le mani e i piedi freddi ed il motivo è proprio quello che ti abbiamo appena descritto. D’estate succede esattamente il contrario.

Questo processo aumenta la produzione di un ormone che ha la funzione di agire sul rene. Il maggior assorbimento di acqua e sodio fa aumentare la pressione sanguigna ed i reni smaltiscono più rapidamente le sostanze in eccesso. Questo è il motivo per il quale fai più urina durante la stagione invernale e senti una minore esigenza di andare in bagno nel corso dell’estate. Lo sapevi?