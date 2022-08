Uomini e Donne, scivolone imperdonabile per l’ex tronista: web furioso

L’ex di Uomini e Donne ha dato vita ad uno scivolone imperdonabile che ha indignato gli utenti della rete come non mai.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ama ricevere le critiche dagli utenti della rete che a volte senza alcun dubbio esagerano nell’esprimere il loro giudizio.

Il tutto è iniziato quando lui sul suo profilo Instagram ha chiesto loro di porgli qualche domanda ed uno di loro ne ha approfittato per chiedergli se si consideri o meno un bel ragazzo. Lui, con il sorriso sulle labbra, ha affermato che si considera molto molto molto carino e la sua risposta ha scatenato gli utenti della rete. Alcuni hanno apprezzato la sua sincerità mentre altri lo hanno ritrovato fuori luogo e nemmeno così affascinante.

La reazione di Giulio Raselli non si è fatta attendere ed ha risposto alle critiche in maniera non proprio elegante mandando su tutte le furie gli utenti della rete che hanno trovato il suo gesto davvero imperdonabile.

Giulio Raselli fa infuriare il pubblico di Uomini e Donne: scivolone imperdonabile

Giulio Raselli ha deciso di rispondere con un dito medio alle critiche degli utenti della rete. Un gesto non proprio elegante da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha deciso di stravolgere il programma, giudicandolo alquanto maleducato.

“Ecco qui un regalino per voi” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo un brutto gesto agli utenti della rete che non hanno espresso proprio apprezzamenti nella risposta data in precedenza. “Un dito medio non proprio affusolato piuttosto tozzo da inserire a vostra scelta dove meglio credete” ha aggiunto non proprio nel massimo dell’eleganza.

“Sono bellissimo e può darmi conferma anche mia madre che ancora oggi pensa sia più affascinante di Nicolasse Cage” ha concluso probabilmente aggiunto un pizzico di ironia alle sue parole.

Giulio Raselli di Uomini e Donne non le ha di certo mandate a dire, dividendo gli utenti della rete come soltanto lui sa fare. Basti pensare che anche il suo percorso al Trono Classico non è stato di certo da meno quando scelse di prendere parte alla trasmissione come tronista.