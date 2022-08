Maria stravolge Uomini e Donne: tutto è pronto per la partenza

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani e Maria De Filippi è pronta a stravolgere ogni cosa per questa nuova stagione televisiva.

Uomini e Donne sta per finire la sua pausa dal piccolo schermo degli italiani durante il periodo estivo per poi tornare in onda su canale 5 con nuovi e vecchi protagonisti dello show. Ritroveremo, infatti, i più amati cavalieri e dame del Trono Over accompagnati da nuovi ingressi e nuovi tronisti nella speranza che durante il loro periodo di permanenza negli studi Elios di Roma possano riuscire a trovare l’amore di cui tanto sono alla ricerca.

In molti sono curiosi di sapere quando potranno rivedere il tutto e finalmente è spuntata fuori la data ufficiale del ritorno in tv e quella delle prime registrazioni dove scopriremo tutto quello che c’è da sapere sulle novità introdotte da Maria De Filippi pronta come al solito a stravolgere ogni cosa soltanto per offrire ai suoi fedeli telespettatori soltanto il meglio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Maria parte col botto: quando torna in tv

A rivelare tutte le news necessarie per placare le curiosità degli utenti della rete sono state pubblicate dalla pagina Uominiedonneclassicoover che ha rivelato la data della prima registrazione del programma e quando andrà in onda il primo appuntamento di questa stagione.

La prima registrazione avverrà il 30 agosto data in cui verranno presentati i nuovi tronisti. Questa volta Maria De Filippi, che ha fatto un importante precisazione, ha deciso di fare le cose in grande stravolgendo ogni cosa in quanto i personaggi scelti svolgono una professione comune che va dall’infermiere al personal trainer. Niente influencer o aspiranti personaggi del mondo dello spettacolo, dunque, ma aria di normalità negli studi Elios di Roma.

Il tutto verrà poi trasmesso il 19 settembre data che segna il ritorno sul piccolo schermo degli italiani non solo del dating show ma anche di tutti gli altri programmi di Mediaset legati al mondo dell’intrattenimento come il Grande Fratello Vip ad esempio, che solitamente di anno in un anno propone alcune dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi. Lo scorso anno, infatti, abbiamo ritrovato Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano.