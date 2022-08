Uomini e Donne, la redazione prende le distanze: il comunicato mette tutti a tacere

La redazione di Uomini e Donne ha deciso di prendere le distanze con un comunicato che mette tutti quanti a tacere. Questa volta si è superato ogni limite.

Uomini e Donne non è ancora tornato sul piccolo schermo degli italiani che già sta facendo parlare di sé. Nelle scorse ore, infatti, il nome del programma è comparso tra le maggiori notizie legate al mondo della cronaca in quanto secondo i media del bel paese “un amatissimo volto dello show” sarebbe stato condannato a 5 anni di reclusione per violenza di tipo sessuale.

La notizia ha sconvolto gli utenti della rete, che volevano conoscere l’identità del protagonista in questione. Peccato però che si tratta di clickbait e la redazione di Maria De Filippi non ci sta, con giusta ragione, a far passare notizie che non corrispondono alla realtà dei fatti e nelle scorse ore sui social ha pubblicato un comunicato che mette tutti quanti a tacere.

Uomini e Donne: la redazione metti a tutti a tacere con il comunicato inaspettato

La redazione di Uomini e Donne, dove un’ex corteggiatrice ci ha provato con un calciatore, ci ha tenuto a fare un’importante precisazione in quanto quello che i media hanno definito come “amatissimo volto del programma” o “ex tronista” in realtà è comparso per un minuto in una sola puntata in quanto si era presentato come corteggiatore ma la tronista in questione ha poi deciso di eliminarlo.

Il suo nome è Leoluca Granata e la redazione ha precisato che con il programma non ha nulla a che fare se non quel minuto in cui è comparso in una delle 4 mila puntate mandate in onda e questo non fa di certo di lui un volto dello show come invece è stato dipinto. La redazione del programma ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I senza andare sulla questione legale che è stata invece analizzata da un giudice competente e da tutti gli addetti ai lavori.

Uomini e Donne non ha nulla a che fare con questo caso di cronaca ed è giusto che la redazione e il produttore dello show lo abbiano specificato.