Qual è il nomignolo che Kate usa per chiamare William?

Royal Family: Kate Middleton utilizza un nomignolo particolarmente curioso per chiamare suo marito William, il quale risponde per le rime

Kate e William sono la coppia più amata d’Inghilterra, almeno secondo alcuni recenti sondaggi. La Duchessa di Cambridge è la seconda donna più apprezzata della Royal Family, dopo la Regina Elisabetta, mentre i sudditi vorrebbero vedere subito William sul trono britannico quando l’anziana sovrana morirà. Come tutti sanno, non sarà così e i Cambridge dovranno attendere il proprio turno.

Gli inglesi apprezzano tutto di questa coppia: sono eleganti, rispettano perfettamente tutti i valori del popolo britannico, usano sempre le buone maniere e si amano veramente. Il loro matrimonio non è stato combinato. William e Kate si sono conosciuti ai tempi dell’università ed il loro amore è stato genuino sin dal primo giorno. Proprio quando erano studenti, la duchessa utilizzava un nomignolo per chiamare William. Quel soprannome viene utilizzato ancora oggi ed il futuro re d’Inghilterra ne usa uno per sua moglie altrettanto divertente.

Il nomignolo che Kate usa per chiamare il futuro re d’Inghilterra

Secondo quanto riportato da The Mirror, Kate Middleton utilizzerebbe un divertente nomignolo per chiamare suo marito William. Questo soprannome è stato utilizzato per la prima volta ai tempi dell’università, quando la coppia si è conosciuta, e fa ancora ridere entrambi. Il nomignolo è “Big Willy” ma ce n’è un altro ancora più curioso: “baldy”. In italiano si traduce con “pelatino”.

Il primogenito di Carlo e Diana, recentemente coinvolto in una vicenda che ha fatto molto discutere nel Regno Unito, risponde per le rime. Kate è “DoD”, cioè “Duchess of Dolittle”, che si traduce con “duchessa della pigrizia”. È evidente che William prenda in giro sua moglie per il suo modo di fare sempre molto compassato e attento. Sembra che la Duchessa di Cambridge sorrida molto quando suo marito la chiama in questo modo.

Questo atteggiamento genuino da parte di Kate e William è uno dei principali motivi che rende questa coppia molto apprezzata e amata in Gran Bretagna. I sudditi vorrebbero vederli sul trono dopo la morte della Regina Elisabetta ma non sarà così. I duchi dovranno aspettare ancora qualche anno perché il primo nella linea di successione al trono è il Principe Carlo, il quale non ha alcuna intenzione di abdicare.