Riesci a trovare il dado falso? La sfida è davvero ardua!

Non possono mancare i rompicapo quotidiani, specialmente quelli visivi. Il test ti mette a dura prova, l’obiettivo è quello di trovare il dado falso, ce la farai?

Ogni rompicapo ha le sue difficoltà, soprattutto sono tutti differenti. Alcuni di essi sono davvero impossibili, mentre altri lo sembrano solamente e alla fine si risolvono in quattro e quattr’otto. In che categoria rientra quello del giorno? Di certo, trovare il dado falso è un buon metodo di allenamento per il tuo cervello. Perché entrano in gioco sia abilità logiche che visive!

Infatti, come già accennato, l’intenzione è quella di trovare il dado falso, ma non potrai farcela se inizierai a guardare un po’ ovunque senza dare un senso alla risoluzione del test. La tattica migliore è ovviamente quella vincente, ma dovrai trovarla da solo.

Ti suggeriamo di osservare con attenzione le forme e i colori, è proprio in questi elementi che si nasconde la risposta esatta che stai cercando.

Allora, che aspetti? Continua a giocare, ci vediamo in fondo all’articolo dove troverai soluzione, spiegazione e qualche altro consiglio furbo che non può mancare nelle prossime sfide da affrontare.

Soluzione del test: ecco dove si trova il dado falso!

Se sei un appassionato delle sfide rapide e colorate, potresti provare a risolvere il test del cuore in mezzo ai fiori da trovare. E’ simile a quello del giorno, e potrebbe tornarti utile per allenare le capacità visive e logiche che possiedi ma che ancora non sono soddisfacenti al 100%. Nel frattempo, diamo una conclusione alla sfida corrente, soprattutto svelando la verità nella sua risoluzione. Ce l’hai fatta o no?

Il cerchietto rivela la soluzione esatta: il dado falso di trova proprio in fondo a destra, lo avevi notato? Il punto è che il suggerimento che ti abbiamo fornito nel paragrafo precedente, era quello migliore per affrontare la sfida.

La ragione risiede nel fatto che alla fine il test in questione prevede la presenza di tantissimi dadi, in apparenza tutti uguali, quindi la forma del dado è quella. Ma ci sono altre forme nei dettagli da scovare, cioè i puntini.

Appunto, questo elemento unito al colore, che è il suggerimento per indicarti di guardare i particolari, ti avrebbe condotto alla soluzione del giorno!

