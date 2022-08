Fine della love story per coppia vip: star della musica torna single!

Relazione che sembrava potesse arrivare ad una felice conclusione, ha trovato la sua fine. La star della musica è single, torna in piazza, e le novità sconvolgono.

Quando una coppia di vip rompe lascia con l’amaro in bocca i fan. I beniamini del mondo dello spettacolo sono seguitissimi dai followers, e quando dai social media si traggono queste informazioni, il caos mediatico è inevitabile. La fine della love story per la star della musica ha stupito tutti, poiché sembravano essere fatti l’uno per l’altra. Nessun litigio o tradimento trapelato finora, ma la verità è del tutto inedita e fa rimanere a bocca aperta.

L’amore non è bello se non è litigherello, citando il detto, ma nella realtà le relazioni non sono così semplici a farsi. La coppia vip che si è detta addio lascia senza parole i fan, i quali hanno cercato in ogni modo di seguire l’evoluzione degli eventi, ma niente aveva lasciato trapelare “il sentore della separazione.”

Amanti della privacy non si può comunque non parlare di loro. Specialmente per quanto riguarda la star della musica, è così in voga che qualsiasi news sul suo conto è fonte di interesse per i fan.

Durante il tour a Miami salta fuori la bomba e tutta la verità sull’addio.

Star della musica è single, la verità è sconvolgente

Al momento si sta parlando molto di rotture sentimentali nel mondo dello showbiz. Di recente, sono state diversi gli innamorati che hanno messo una pietra sopra a ciò che non andava, e poi sono andati avanti. Appunto, una coppia amata e convolata a nozze da soli due mesi è in crisi, sconvolgendo non poco i fan che credevano fortemente nella loro favola d’amore. Ad oggi, ecco l’altra love story giunta al capolinea, i fan non credono ai loro occhi.

Rullo dei tamburi, si sta parlando di Irama e Victoria Stella Doritou! La notizia è sconvolgente, perché addirittura si era vociferato della possibilità di un loro matrimonio, ma il cantante che “corre con i lupi”, per citare una frase della sua ultima hit estiva, non trova serenità in amore.

Come già accennato sopra, i due non sono amanti del gossip, o comunque è difficile che si parli di loro. Sempre discreti, hanno dato l’impressione di vivere una storia a gonfie vele, ma in realtà sono stati più distanti che uniti.

Tutto inizia quando nel fatidico viaggio a Parigi di due anni e mezzo fa circa, per fuggire dal gossip e dalla tensione vissuta. Dopo un concerto a Bologna, va a Milano con un amico e approfittano della Fashion Week di Parigi per distaccarsi un po’ dallo stress del momento.

Il cantante era in coppia con l’influencer Giulia De Lellis, e notando la modella ha perso la testa. Finita la relazione con l’influencer, inizia una storia d’amore con la modella. Come il film di Woody Allen Midnight in Paris, la incontrò in hotel. Lei lo notò nonostante non fosse al meglio della sua forma, e lui come nella scena del film in cui la cantante messicana iniziò a cantare, fece lo stesso.

Il duo ha vissuto anche una convivenza, non si è trattato soltanto di una storia passeggera, ma di qualcosa di profondo che li ha uniti. Almeno, fino ad un certo punto, perché sembrerebbe proprio che a causa di questioni lavorative, quest’ultima estate sono stati lontani per lungo periodo.

Come se non bastasse anche un’altra coppia vip si è detta addio, il clima di separazione è papabile nell’aria.

Al momento, Irama è impegnato in giro per il mondo con il suo tour, è stato anche a Miami, e Victoria ha passato a Vienna le vacanze con la famiglia.