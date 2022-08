Sai che le vacanze estive non sempre state come le conosci oggi?

Curiosità: sai che prima le vacanze estive erano totalmente diverse rispetto a quelle che conosci oggi? Le differenze erano decisamente tante

Agosto è il mese delle vacanze estive. Milioni di italiani vanno in ferie dopo un anno di duro lavoro. Proprio in questo momento, ancora tantissime persone affollano le spiagge e si godono gli ultimi giorni di meritato riposo, prima di ritornare alla routine quotidiana di settembre. È un’azione che si ripete ogni anno, forse non ci fai neanche più caso, pensando che sia la normalità ma non è esattamente così.

C’è stato un tempo in cui il concetto di vacanze estive era completamente diverso da quello che conosciamo oggi. In quel periodo, questo genere di attività veniva concepita in un altro modo, praticamente opposto rispetto a quello che noi abbiamo imparato a conoscere sin dalla nascita. Vuoi scoprire com’erano le vacanze estive in passato? Vuoi sapere perché, ad un certo punto le ferie sono diventate quelle che conosci oggi? Tra poco potrai dare una risposta a tutte queste domande.

Vacanze estive: ecco come erano prima e quando sono cambiate

Qual è il significato di vacanza? È un momento di relax durante il quale non si lavora. Di solito, le vacanze vengono effettuate durante la stagione estiva. Tantissime persone prendono aerei o treni per recarsi nei luoghi prescelti, probabilmente dopo aver prenotato diversi mesi prima. C’è una curiosità che riguarda le vacanze estive che potrebbe sconvolgerti: prima non era come sono oggi!

Fino al 1800, infatti, andavano in vacanza soltanto le persone benestanti, cioè coloro che facevano parte dell’alta borghesia e dell’aristocrazia. Queste persone si recavano nelle dimore estive e passavano in questi posti tutta l’estate. Non esisteva la vacanza come la intendiamo oggi, quella all’insegna dell’avventura e della conoscenza di posti sconosciuti. Nessuno si metteva alla guida in ciabatte per portare la famiglia in villeggiatura.

Con la Rivoluzione Industriale è cambiato tutto. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, ai lavoratori venivano concessi dei periodi di ferie durante l’estate. Questi giorni venivano sfruttati per le vacanze estive. Con il passar del tempo e dei decenni, le vacanze sono diventate quelle che conosciamo oggi, soprattutto a partire dal dopoguerra in poi. Da quasi due secoli, gli italiani vanno in vacanza, lasciano la città durante l’estate e si godono un po’ di riposo.