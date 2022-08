Ilary e Totti alle strette: spunta il retroscena bomba che cambia tutto

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai strette. In rete è spuntato un retroscena bomba che cambia tutto sul loro passato.

Ilary Blasi e Francesco Totti a breve diranno ufficialmente addio alla loro storia d’amore in quanto avranno l’incontro con i rispettivi legali per iniziare e concludere le pratiche del divorzio.

A pochi giorni da questo triste evento però è spuntato in rete un retroscena bomba sul passato a dimostrazione di quanto fossero uniti e innamorati mentre oggi tutto questo purtroppo appare essere un lontano ricordo.

Questa volta a parlare non è un amico della coppia, ma un amato personaggio tv che ha visto nascere la loro storia d’amore dietro le quinte del programma che ha permesso proprio alla Blasi di fare il suo esordio nel mondo dello spettacolo.

Ovviamente stiamo parlando di Gerry Scotti che durante il corso della registrazione di Passaparola ha avuto modo di “toccare con mano” la loro storia d’amore.

Gerry Scotti vuota il sacco su Ilary e Totti: dopo anni salta fuori la verità

Gerry Scotti, durante il corso dell’intervista rilasciata a Panorama, ha rivelato che lui ha assistito alle prime tappe di questa storia d’amore e dietro le quinte aveva proprio beccato Francesco Totti che nascondendo il viso in un cappello di lana aveva evitato di svelare la sua identità ma il conduttore lo ha comunque intuito in quanto era impossibile non riconoscerlo.

“Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre” ha rivelato il giudice di Tu sì que vales prima del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani parlando della recente rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tra l’altro il motivo della rottura sarebbe ben altro che Noemi Bocchi.

“Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi” ha poi concluso rivelando che purtroppo spesso la vita non va come vorremo e ci si ritrova di fronte a degli imprevisti e non si può fare nulla per evitarli se non affrontarli ed imparare da essi.

Il retroscena di Gerry Scotti dimostra ancora una volta quando il sentimento che li legasse fosse davvero forte.