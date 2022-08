La Talpa, scioccanti novità per il ritorno: Maria De Filippi cambia tutto

La Talpa, clamorose anticipazioni sul cast: Maria De Filippi riporta in tv il reality e rivoluziona tutto. Ecco chi non ci sarà.

Tra i reality più attesi della nuova stagione televisiva c’è sicuramente La Talpa che torna in tv dopo anni di assenza. Il reality, tra i più amati dal pubblico, sarà trasmesso da Mediaset e sarà prodotto da Maria De Filippi che avrebbe deciso di rivoluzionare tutto e regalare al pubblico un cast stellare in cui, tuttavia, ci potrebbero essere importanti e clamorose assenze rispetto ai nomi che i fan si aspettano.

Per il ritorno della Talpa in tv, i lavori sono ancora in corso. Tuttavia, le prime indiscrezioni cominciano a trapelare e riguardano proprio i concorrenti su cui la produzione e di conseguenza Maria De Filippi, avrebbe deciso di puntare.

La Talpa anticipazioni, chi sono i concorrenti? I nomi che non vuole Maria De Filippi

Con Maria De Filippi in produzioni, il pubblico aveva immediatamente pensato ad una folta presenza di concorrenti nati nelle trasmissioni della conduttrice. Il nome più gettonato è stato, sin dall’ufficializzazione del ritorno del reality, quello di Gemma Galgani, indicata come una delle probabili concorrenti dopo anni trascorsi nel parterre del trono over alla ricerca dell’amore.

Tuttavia, contrariamente alle prime indiscrezioni secondo cui la De Filippi avrebbe pensato anche di riciclare l’inviato, pare che il reality sarà totalmente rivoluzionato. Nelle prime edizioni condotte da Amanda Lear e Paola Perego, i concorrenti erano tutti volti noti e popolari. Per la nuova edizione, invece, pare che non sarà così.

“Potrebbe non esserci nessuno spazio per vip o pseudo tali nella nuova edizione de ‘La Talpa’ ma personaggi non popolari, insomma non vip. Questa indiscrezione targata pipol segna una rivoluzione netta e totale in quella che sarà la nuova Talpa”, fa sapere la pagina The Pipol Tv.

Nessun personaggio famoso e nessun protagonista di Uomini e Donne nella nuova edizione della Talpa? Per ora si tratta di un’indiscrezione che, tuttavia, sta mettendo d’accordo gli appassionati del reality, desiderosi di vedere format con gente sconosciuta. Maria De Filippi, dunque, attuerà la rivoluzione? Per il momento non ci resta che aspettare per scoprirlo.