La Talpa 2022: Maria De Filippi ricicla l’inviato, ecco i primi concorrenti

La Talpa 2022, anticipazioni bomba: Maria De Filippi ricicla l’inviato e punta proprio su di lui. Ecco i primi concorrenti.

La stagione televisiva 2021/2022 segnerà un grande ritorno ovvero quello di un reality che è stato sempre molto amato dal pubblico ovvero La Talpa. Il programma sarà prodotto da Maria De Filippi e sarà trasmesso da canale 5 che punta sempre di più sui reality dopo l’enorme spazio concesso al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi.

Il ritorno de La Talpa ha immediatamente scatenato l’entusiasmo del pubblico che sta già andando a caccia delle prime anticipazioni sul cast. Oltre ai concorrenti, però, la curiosità riguarda anche la conduzione e il ruolo dell’inviato. A tal proposito cominciano a circolare già le prime indiscrezioni.

La Talpa 2022 anticipazioni: conduttore, concorrenti ed inviato, ecco i nomi

Partendo dalla conduzione, secondo le prime indiscrezioni, pare che a condurre la nuova edizione de La Talpa che dovrebbe avere un cast stellare sarà una donna. In pole position ci sarebbe Silvia Toffanin destinata a diventare sempre più un nome di punta a Mediaset.

Ci sarebbero, poi, Belen Rodriguez che, a settembre, tornerà in onda con Tu sì que vales, Anna Tatangelo che ha debuttato come conduttrice con Scene da un matrimonio e Stefania Orlando, da anni protagonista della televisione italiana. Tuttavia, il nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Simona Ventura che, come padrona di casa dell’Isola dei Famosi, ha dato vita ad edizioni storiche del reality con la sua capacità di gestire discussioni e far esporre i concorrenti.

Per quanto riguarda il nome dell’inviato, invece, spunta quello di Filippo Bisciglia, orfano di Temptation Island.

“La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!”, fa sapere Amedeo Venza che poi annuncia i nomi di quelli che potrebbero essere i primi tre concorrenti ovvero Marco Carta, Laura Maddaloni ed Elenoire Casalegno.

Infine, secondo Amedeo Venza, nel ruolo di opinionista potrebbe esserci Wanda Nara con cui sarebbero cominciate le trattative. Per la moglie di Icardi, si tratterebbe della seconda esperienza come opinionista dopo quella fatta al Grande Fratello Vip accanto a Pupo.