Paura per Elisabetta Gregoraci, la conduttrice non si trattiene: “Spavento pazzesco”

Elisabetta Gregoraci ha deciso di vuotare il sacco, rivelando di aver vissuto momenti di puro terrore: “Uno spavento pazzesco”.

Elisabetta Gregoraci ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di aver vissuto momenti di paura non indifferenti.

L’ex moglie di Flavio Briatore, reduce dalla conduzione di Battiti Live su Italia 1, lo show che fa ascoltare al pubblico del piccolo schermo le migliori hit dell’estate, era pronta a godersi le meritate vacanze fin quando in occasione del compleanno di suo nipote, il figlio di sua sorella Marzia, non ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare come stanno davvero le cose in quanto la vita non è soltanto fatta dei bei momenti condivisi su Instagram.

Elisabetta Gregoraci ha preso un brutto spavento rivelando che poi il tutto si è risolto per il meglio, ma purtroppo la paura provata in quel momento è stata davvero tanta ma fortunatamente tutto sembrerebbe essersi risolto per il meglio.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci spiazza i fan: “Non c’è niente che non possiamo superare”

Elisabetta Gregoraci, dopo che è arrivata l’indiscrezione che ha cambiato ogni cosa, ha vuotato il sacco sui social rivelando, in occasione del compleanno di suo nipote, di aver provato un grande sentimento di paura e sconforto ma che fortunatamente tutto è riuscito a risolversi per il meglio.

“Ci hai fatto prendere uno spavento pazzesco un paio di settimane fa, ma con il tuo coraggio ed il nostro amore non c’è niente che non possiamo superare insieme” ha scritto l’ex moglie di Flavio Briatore sul suo profilo Instagram facendo gli auguri di buon compleanno al suo nipotino, figlio di sua sorella Marzia a cui è particolarmente legata ed insieme, infatti, come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, hanno anche realizzato una bellissima intervista negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin.

La conduttrice di Batiti Live però ha preferito non dilungarsi su che cos’è successo nello specifico che l’abbia fatta così preoccupare durante il corso di queste settimane, lasciandosi avvolti nel mistero gli utenti della rete che la seguono. Fortunatamente però sono sollevati al pensiero che il tutto si sia trattato di un brutto spavento e niente di più.