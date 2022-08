In Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno a casa di Harry e Meghan. Quanto c’è di vero dietro questa notizia?

Harry e Meghan tornano a Londra? È una notizia che sta rimbalzando in tutte le radio inglesi da un paio di giorni. Quanto c’è di vero? Per ricostruire in maniera dettagliata questa vicenda è necessario fare un passo indietro e tornare al gennaio 2020, quando i Sussex vivevano ancora nella capitale inglese. Il motivo che ha spinto la coppia a trasferirsi oltreoceano sarebbe legato ad alcune offese razziali ai danni di Meghan Markle.

L’ex attrice statunitense ha confessato questo segreto nel corso di un’intervista concessa un paio di anni fa ad Oprah Winfrey. Nel gennaio 2020, i Duchi di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi vivono in una meravigliosa villa nella zona di Montecito. L’immobile vale circa 14 milioni di euro. Harry e Meghan potrebbero tornare in Gran Bretagna? Scopriamo insieme qual è la verità.

Harry e Meghan tornano a Londra: cosa c’è di vero

È possibile sognare un ritorno a casa del Principe Harry, accompagnato dal resto della sua famiglia? Sembra che molti inglesi vorrebbero un ritorno a casa dei Sussex e sarebbero pronti a perdonare a Meghan Markle tutti i suoi comportamenti fuori luogo. Tra l’altro, proprio l’attrice statunitense ha da poco fatto discutere a causa di una vicenda abbastanza misteriosa. Quanto c’è di vero sulle voci che parlano di un possibile ritorno a Londra dei Duchi di Sussex?

La verità è che Harry e Meghan non hanno nessuna intenzione di tornare a vivere con gli altri membri della Royal Family ma hanno già programmato un viaggio a Londra entro la fine dell’anno. Dopo l’ultimo incontro, Harry si è riavvicinato molto a suo padre e vorrebbe rivedere i suoi parenti almeno un paio di volte ogni anno, nonostante la nota distanza con suo fratello William.

Harry e Meghan a Londra solo in vacanza, almeno per il momento. La coppia non ha nessuna intenzione di lasciare Montecito, dove si trovano bene e si sono ormai ambientati. I Sussex hanno un giro di amicizie importanti e tanti impegni, soprattutto professionali, negli Stati Uniti d’America. Un ritorno in Europa è da escludere per ora, in futuro potrebbe cambiare qualcosa solo se Harry dovesse riappacificarsi con William.