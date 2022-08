Altro che amore! Manuel Bortuzzo smascherato così, bufera sul web

Manuel Bortuzzo e la sua nuova fidanzata stanno prendendo in giro tutti? Sul web spunta una segnalazione bomba.

Manuel Bortuzzo da quando ha annunciato di aver trovato di nuovo l’amore, dopo la fine della storia con Lulù Selassié al GF Vip, è tornato al centro dell’attenzione mediatica.

In molti infatti sono curiosi di conoscere maggiori dettagli in merito a questa vicenda, ma lui si è limitato a pubblicare uno scatto che conferma che il suo cuore ora è nuovamente occupato. Alcuni però sembrerebbero non credere a questa storia d’amore e all’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni che gettano ombre su questo rapporto.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri hanno preso in giro tutti o si tratta semplicemente di un malinteso? Ecco la segnalazione riportata all’esperta di gossip che sta facendo infuriare i fan.

Segnalazione bomba su Manuel Bortuzzo: il web stronca Angelica Benevieri

Secondo quanto rivelato all’esperta di gossip nelle scorse ore, Manuel ed Angelica, che nelle scorse ore ha rivelato com’è nata la loro storia d’amore, si conoscerebbero già da anni e lei sarebbe legata a livello di parentele con un agente appartenente al mondo dello spettacolo.

La segnalazione, infatti, rivela che lei e Bortuzzo avrebbero iniziato a seguirsi sui sui social soltanto 2 settimane fa nonostante si conoscano da diversi anni. Non è mancata di fronte a questa segnalazione bomba su Manuel Bortuzzo, il commento di Deianira Marzano che in un primo momento specifica che per lei il nuotatore può fidanzarsi ovviamente con chiunque vuole ma che non crede minimamente in questa relazione.

Inoltre, altro dettaglio che fa dubitare i fan, sono alcune precedenti dichiarazioni rilasciate proprio da Bortuzzo che aveva dichiarato che dopo l’esposizione mediatica avuta con Lulù Selassié non avrebbe mai più parlato della sua vita privata in pubblico. O tanto meno avrebbe presentato la sua controparte agli utenti della rete. Che Manuel abbia semplicemente cambiato idea durante il corso di queste settimane o i sospetti degli utenti della rete iniziano ad essere fondati?

Soltanto il tempo, nel bene o nel male, sarà in grado di rispondere a tutti questi dubbi che attanagliano la mente dei suoi fedeli sostenitori.