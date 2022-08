Manuel Bortuzzo, la fidanzata svela tutti gli altarini: “Non me l’aspettavo”

La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha svelato tutti gli altarini sulla loro relazione di cui il pubblico non era a conoscenza.

Manuel Bortuzzo ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori non ha appena ha annunciato di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Lulù Selassié.

Il nuotatore negli scorsi giorni ha condiviso una foto che lascia poco spazio all’immaginazione in cui bacia la tik toker Angelica Benevieri, ufficializzando che la loro relazione non era stata frutto di puro gossip ma una realtà vera e propria. Ora, dopo quel momento, lei ha attirato l’attenzione mediatica in quanto il pubblico della rete è curioso di sapere di più su di lei e di come ha conquistato Bortuzzo.

Così la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sui social svelando gli altarini sulla sua relazione.

Angelica Benevieri svela la verità sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri attraverso il suo account social ha deciso di rispondere alle curiosità degli utenti della rete in merito alla sua relazione con Manuel Bortuzzo, che di recente ha spiazzato tutti con un drastico gesto prima delle Olimpiadi, rivelando gli altarini mai svelati prima.

La Tik Toker ha ammesso che prima dell’inizio di quest’estate non aveva alcuna intenzione di trovare l’amore ma poi ha conosciuto l’ex pupillo di Alfonso Signorini e tutto quanto poi è cambiato in quanto è il principe azzurro di cui era alla ricerca dopo tanti delusioni in campo sentimentale. “Non me l’aspettavo” ha confidato di lei, ma invece il tempo l’ha stupita ed è riuscita a trovare qualcuno che le facesse battere il cuore come mai prima di questo momento.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono la nuova coppia dell’estate e sono pronti a viversi questo sentimento nella speranza che possa durare per sempre. Anche la sua ex fidanzata Lulù Selassiè sembrerebbe aver trovato un certo equilibrio dopo la fine del loro amore, concentrandosi maggiormente sulla sua carriera in quanto a breve pubblicherà il suo primo singolo in coppia con le sorelle Jessica e Clarissa. Impossibile non menzionare anche l’uscita del primo romanzo che ha ideato tempo fa e che ora sta realizzando in maniera professionale.