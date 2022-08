Settembre è un mese unico, segna il passaggio all’autunno dopo l’estate torrida. Per i più pratici è il mese ideale per viaggiare in queste mete europee d’incanto.

Scoprire il mese di settembre mediante dei viaggi alla scoperta della bellezza culturale dell’Europa, è un ottimo modo per dire arrivederci alle ferie estive. Se ne hai abbastanza di mare ed aperitivi in spiaggia, ecco come puoi scoprire luoghi unici e ricchi di varietà. Non perdere la lista e i consigli delle mete europee più vantaggiose, ti basta conoscere alcuni trucchi per organizzare un viaggio mai fatto prima, sarà indimenticabile.

Tieni bene a mente che per viaggiare nel mese di settembre diretto a queste mete europee devi essere leggero, sia fisicamente che spiritualmente. Perché si tratta di città dalla grande valenza storica, i cui luoghi ricchi di cultura ti faranno apprezzare la diversità e tutto ciò che ti circonda ed è a due passi dall’Italia.

Segnati le mete che stiamo per rivelarti, perché se prenoterai adesso per i prossimi mesi, gli alloggi e i biglietti saranno più che vantaggiosi.

Le mete europee dove puoi viaggiare a Settembre

Zaino in spalla e buoni propositi, non ti serve nient’altro per scoprire queste mete europee. Settembre è un mese piacevole perché le temperature iniziano ad abbassarsi e con esse anche l’affluenza di gente. Potrai visitare luoghi nuovi e conoscere lo stile di vita dei tuoi vicini europei. Sai che viaggiare sarà più facile quando sostituiranno gli aerei con questi mezzi? Nel frattempo, inizia a pianificare, ti consigliamo qualche destinazione.

Questa lista ti sarà di grande aiuto, potresti anche avere l’idea pazza di fare un interrail e partire all’avventura! In ordine, ecco le mete più belle e cosa puoi fare.

Partendo dall’alto a sinistra, la prima destinazione del cuore è la città di Berlino. Dal fascino cosmopolita, se ci andrai a settembre che è il mese del Musikfest, potrai apprezzare l’unicità della musica classica. La porta di Brandeburgo, il Memoriale dell’Olocausto e il Checkpoint Charlie, sono luoghi da scoprire.

Passiamo alle coste rocciose e uniche dell’Irlanda, Dublino è la meta degli scrittori e degli amanti della birra. Qui, l’atmosfera è così unica che ispirerà la scrittura di nuovi racconti, e con la visita al Trinity Collage, la Cattedrale di San Patrizio e il Temple Bar ti innamorerai di questo luogo di magia.

Chi l’ha detto che l’Islanda è un posto solo freddo? Le aurore boreali ti trasporteranno su un altro pianeta per quanto sono belle! Passa una serata scoprendo la movida di Reykjavík e gira la città, e poi non dimenticare di fare una sosta al lago Mývatn, vivrai un’esperienza unica.

Ancora, Praga è una città da sogno! Le temperature sono perfette in questo periodo e ci sono pochi turisti. Tra sagre e vendemmie è il luogo ideale per apprezzare la Piazza della città vecchia, cuore storico con fascino gotico, e il Castello di Praga!

Non dimentichiamo Istanbul, posto unico perché mix di culture: araba, bizantina, greca e romana! Fatti un giro al bazar di Sultanahmet, per poi passare al Corno d’Oro se cerchi della brezza fresca, è una delle mete più belle al mondo.

Concludiamo l’itinerario con Lisbona: cibo, cultura e divertimento, è il mix perfetto per un viaggio ricco di divertimento. Locali sempre aperti e un clima mite che riscalda il cuore.

Se vuoi viaggiare secondo i tuoi piani conosci l’ultima frontiera dei viaggi ecosostenibili? Parti alla scoperta del mondo, e non perdere le mete da sogno.