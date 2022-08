Victoria De Angelis e Damiano David hot: la mano si posa proprio lì

Victoria De Angelis e Damiano David, super bollenti a New York: la mano della bassista dei Maneskin si posa proprio lì. Delirio sul web.

Spettacolo bollente in quel di New York dove Victoria De Angelis e Damiano David si sono lasciati immortalare in una foto che ha mandato letteralmente in tilt il web. Complici e con un rapporto confidenziale e fraterno, Victoria e Damiano si stuzzicano e si lasciano andare a gesti che non passano inosservati.

E’ quanto accaduto durante gli MTV Video Music Awards 2022 che si sono tenuti a New York e di cui sono stati protagonisti indiscussi. Per l’occasione, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas hanno indossato outfit firmati Gucci che ha osato scoprendo parti intime del corpo di Damiano e Victoria. Nel backstage, così, la bassista si è lasciata andare ad un gesto nei confronti di Damiano che è stato particolarmente apprezzato dalle fan della band romana.

Victoria De Angelis e Damiano David: la palpatina fa impazzire tutti

Iconici, mai banali e sempre originali, i Maneskin hanno trionfato agli MTV Video Music Awards 2022 non solo con “I wanna be your slave” con cui hanno portato a casa il premio per il miglior video alternativo, ma anche con il look mozzafiato con cui si sono presentati sul palco per l’esibizione sulle note di Supermodel.

Se Victoria ha indossato un body che le ha lasciato scoperto una parte del decolletè per poi restare senza niente durante la performance, Damiano si è presentato a petto nudo e con dei pantaloni di pelle che, tuttavia, gli hanno lasciato scoperto il fondoschiena che ha sfoggiato durante l’evento musicale mandando in tilt il web.

Per i Maneskin è stata una serata magica che, oggi, hanno deciso di celebrare con una serie di foto pubblicate sul profilo Instagram ufficiale. Tra le tante foto è così spuntata quella scattata nel backstage in cui Victoria tocca il fondoschiena di Damiano.

Un gesto che i fan hanno apprezzato e che dimostra la complicità e l’affetto fraterno che lega Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, ora, sono attesi in Sud America per una serie di concerti attesissimi.