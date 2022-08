Fabrizio Moro, altro che 47 anni: muscoli, tatuaggi e barba incolta, web in delirio

Altro che 47 anni per Fabrizio Moro. Il cantautore romano infiamma il web pubblicando una foto in cui mostra tatuaggi, muscoli e barba incolta.

Tra una patta e l’altra de “La mia voce tour” che l’ha portato in giro, per tutta l’estate, per varie città in Italia, Fabrizio Moro è riuscito a concedersi anche qualche giorno di relax al mare in compagnia dei figli Libero e Anita. Pur essendo molto riservato e condividendo pochissimo della sua vita privata, il cantautore ha regalato ai fan alcune foto in cui non indossa la maglia sfoggiando un fisico in perfetta forma con muscoli e tatuaggi.

Il cantautore romano che ha compiuto 47 anni lo scorso 9 aprile manda in delirio il web con i fan che s’inchinano di fronte al fascino, sempre più evidente, del loro beniamino.

Fabrizio Moro, fisico perfetto a 47 anni. I fan: “Sei come il vino ogni giorno di più”

Dopo essere stato lontano dal palco a causa della pandemia e aver concentrato le proprie energie sulla realizzazione del suo primo film da regista dal titolo “Ghiaccio”, Fabrizio Moro che lo scorso anno aveva incontrato i fan in un tour acustico, nell’estate 2022, ha deciso d’infiammare nuovamente le città italiane con un tour rock in cui non sono mancati i suoi più grandi successi.

Oltre a condividere sul proprio profilo Instagram foto e video dei vari concerti, il cantautore romano che ha un legame speciale con Ultimo che gli ha dedicato delle parole speciale, ha regalato ai fan foto in cui sfoggia tutto il suo fascino.

“Sei come il vino ogni giorno di più”, è uno dei tanti commenti scritti dai fan sotto la foto che vedete qui in alto. Secondo gli ammiratori del cantautore romano che ha conquistato il proprio pubblico con canzoni che sono delle vere poesie e con le quali racconta non solo l’amore, ma anche i vari problemi della società, più passa il tempo, è più la bellezza di Fabrizio è evidente.

Dopo un’estate totalmente dedicata alla musica, Fabrizio concluderà la prima parte del tour il 5 settembre per poi tornare a suonare dal vivo in autunno con le prime date a Roma e Milano già fissate. In attesa di poterlo rivedere, i fan ammirano il suo fascino sui social.