Dopo Amici scoppia la passione: gli ex concorrenti beccati atteggiamenti intimi

Dopo Amici di Maria De Filippi tra i due ex concorrenti è scoppiata la passione! I due sono stati beccati in atteggiamenti intimi.

Amici di Maria De Filippi negli ultimi anni non è soltanto famoso per scovare talenti, ma anche per far nascere l’amore tra i suoi concorrenti. Basti pensare a tutte le coppie che nelle ultime due edizioni si sono fermate e alcune, pensate un po’, sono nate dopo la fine del programma a telecamere spente.

Sul web da qualche tempo a questa parte gli utenti della rete avevano compreso che ci fosse del tenero tra loro, ma avevano preferito non commentare il tutto. Ora però sono stati beccati in atteggiamenti intimi e la foto in questione sembrerebbe levare ogni dubbio: tra Nunzio e Cosmary di Amici è scoppiato l’amore!

Nunzio e Cosmary innamorati dopo Amici: la foto non lascia dubbi

Nunzio e Cosmary si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, dove un loro collega ha ricevuto minacce di morte, ma tra loro all’epoca non era nato nulla in quanto lei era legata al cantante Alex.

Dopo la fine della trasmissione, però, tra i due c’è stato il gelo ed hanno deciso di prendere strade diverse. Da quel momento gli utenti della rete avevano notato una certa vicinanza tra lei e il ballerino siciliano, ma il tutto in un primo momento era stato giustificato dalla collaborazione a Battiti Live ma il programma è ormai finito e i due sono stati paparazzati insieme mano nella mano.

La foto, inviata da alcuni utenti della rete a Deianira e ripubblicata da Il vicolo delle News, non sembra lasciare alcun dubbio in quanto mostra i due in atteggiamenti che non fanno presupporre ad un rapporto di amicizia ma a qualcosa di più.

Nunzio e Cosmary dopo Amici 21 non solo hanno trovato il successo tra il pubblico del piccolo schermo ma hanno anche trovato l’amore e soltanto il tempo saprà dire loro se il sentimento che li lega sarà profondo oppure no. Anche se alcuni utenti della rete sperano che lei possa ritornare tra le braccia di Alex, che sembrerebbe essere più concentrato che mai sulla sua carriera artistica.