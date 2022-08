Amore finito per la Ferragni? Spunta la clamorosa verità che gela tutti

La Ferragni è di nuovo single? Spunta fuori una rivelazione importante sulla sua relazione. Ecco la verità

Secondo nuove indiscrezioni, una delle tre sorelle Ferragni sarebbe vicina all’addio con il suo compagno? Ecco tutta la verità su questa storia.

Dopo 9 anni trascorsi insieme, una delle coppie più belle e seguite nel mondo del web sono sotto l’occhio del ciclone per aver compiuto un passo inaspettato.

Stiamo parlando di Valentina Ferragni e Luca Vezil. Se da un lato i fan non aspettano altro che la loro decisione di compiere il passo successivo, in molti hanno notato che tra i due c’è qualcosa di diverso. Ecco cosa!

Valentina Ferragni e Luca Vezil, verso la fine?

Come in molti fan e follower hanno notato quest’anno Luca e Valentina stanno trascorrendo le vacanze estive separati. Facendo insorgere il web e ipotizzare la fine della loro lunga e felice storia d’amore. Ma sarà davvero così?

Infatti vedendo le foto in giro sembra proprio che Luca sia trascorrendo gran parte delle ferie estive a Gran Canaria, non soltanto per feste ma per via di un progetto lavorativo top secret che sta andando avanti da svariate settimane.

Proprio Verzi ha chiarato i dubbi e le insinuazioni del Web sulle sue vacanze separate da Valentina Ferragni:

“Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme”, ha detto l’influencer sul suo profilo Instagram.

“Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di Agosto a partire da Martedì. In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. […] Ti amo amore, tu sai”.

Dunque è chiaro: nessuna crisi in vista per una delle coppie più amata dal web. Luca Vezil e Valentina Ferragni stanno ancora insieme.