Quali sono i segni zodiacali più corteggiati? Ecco la classifica

Questi segni zodiacali sono molto corteggiati dagli altri e non fanno nulla per respingere queste avances: ecco i primi tre posti in classifica

Ci sono persone che riescono ad attirare gli altri in maniera del tutto naturale, hanno una sorta di calamita addosso. Queste persone amano essere corteggiate e godono quando ricevono un complimento. Il ragionamento vale sia per gli uomini che per le donne, la natura di queste persone è legata soprattutto al segno zodiacale di appartenenza. Ecco perché alcuni segni dello zodiaco sono più corteggiati di altri.

Questi segni riescono a fare delle conquiste senza fare niente, devono soltanto aspettare il momento giusto e la persona sulla quale hanno messo gli occhi si avvicinerà e tenterà un approccio. È quasi un evento magico eppure si ripete in continuazione. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più corteggiati, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai!

I segni zodiacali più corteggiati: il podio

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno hanno un carattere particolare, sono molto romantici e amano ricevere delle attenzioni da parte degli altri. Se una persona nata sotto questo segno è innamorata, fa di tutto per attirare l’attenzione della persona amata. Tutto ciò che viene dopo è una questione di chimica, alchimia e magia.

Leone: al secondo posto in classifica c’è il segno del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte. Il Leone è orgoglioso, fa di tutto affinché venga corteggiato perché deve aggiungere una preda all’elenco delle conquiste. Poi non è detto che il rapporto continui. Anzi, quasi sempre finisce prima ancora di cominciare perché al Leone interessa soltanto attirare l’attenzione degli altri e dimostrare a tutti di essere il migliore.

Toro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno zodiacale preferisce non fare il primo passo. Per questo motivo, il Toro ama essere corteggiato e riesce sempre a comportarsi in modo tale da attirare le attenzioni altrui. Quando viene corteggiato, il Toro si concede e ricambia l’interesse. Al Toro piace essere corteggiato anche sul posto di lavoro, il suo obiettivo è far comprendere a tutti di poter rappresentare una risorsa importante per l’azienda.