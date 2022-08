Kate Middleton: la clamorosa decisione che ha sconvolto l’Inghilterra

Kate Middleton ha preso una decisione che ha lasciato tutto il popolo britannico senza parole: non lo aveva mai fatto fino ad oggi

La Duchessa di Cambridge è il secondo membro femminile più amato della Royal Family, immediatamente dopo la Regina Elisabetta. Lo dicono alcuni recenti sondaggi commissionati in Gran Bretagna. Kate è molto amata e apprezzata dal popolo britannico, il quale esalta la sua eleganza ed il suo stile unico, sempre pacato e mai volgare. Inoltre, Kate ha stravinto negli anni il confronto con la sua acerrima nemica Meghan Markle.

Non sono pochi gli inglesi che la vorrebbero vedere sul trono quando l’attuale sovrana morirà ma sappiamo che non sarà così. Queen Elizabeth ha più volte fatto intendere che Carlo e Camilla saranno i prossimi a regnare sull’Inghilterra e che suo figlio non abdicherà. I Cambridge dovranno ancora attendere. Intanto, per non farsi mancare nulla, Kate Middleton è finita sulle prime pagine di tutti i giornali inglesi a causa di un comportamento che ha lasciato il popolo senza parole: ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Kate Middleton in Scozia con un volo di linea: niente jet privato per la duchessa

Secondo quanto riportato da magazine Hello, Kate Middleton avrebbe preso un aereo di linea per raggiungere la Scozia, al posto del solito jet privato. Le polemiche degli ultimi tempi devono aver spinto la Duchessa di Cambridge a prendere questa decisione. La Middleton ha raggiunto Balmoral, la residenza estiva della Regina Elisabetta, dove ha trascorso alcuni giorni di relax in compagnia della sua famiglia.

Secondo il magazine inglese, Kate si è alzata verso la metà del volo per prendere l’iPad di sua figlia: “Tutti l’hanno notata, è stata splendida e ha addirittura sorriso ad alcuni passeggeri. Nessuno a bordo ha scattato foto, anche se qualcuno avrebbe voluto farlo. Era soltanto una madre che portava i figli in vacanza”. La testimone è una passeggera seduta un paio di file dietro la Duchessa di Cambridge.

Insieme a lei c’erano Charlotte, Louis, la tata e gli addetti alla sicurezza. William e George non erano presenti sul volo, è possibile che abbiano scelto di viaggiare separati per questioni di sicurezza. Secondo i testimoni, il viaggio sarebbe stato tranquillo e la presenza di Kate Middleton non avrebbe infastidito nessun passeggero. Anzi, erano tutti felici di vederla sull’aereo, come se fosse una persona comune e non la futura regina d’Inghilterra.