Casa Grande Fratello Vip 7: schiaffo alla povertà con le prime immagini

Casa Grande Fratello Vip 7, ecco le prime immagini del nuovo bunker di Cinecittà: arredamenti moderni ed ogni genere di comfort.

La casa del Grande Fratello Vip 7 è pronta ad aprire i battenti per accogliere i nuovi inquilini che, stando alle varie indiscrezioni, dovrebbero restare sotto l’occhio attento delle telecamere almeno per sei mesi. Nel corso degli anni, la casa di Cinecittà, pur mantenendo la stessa struttura, è stata rinnovata con arredamenti e ogni genere di comfort.

Nella casa dello scorso anno, i concorrenti avevano a disposizione non solo la solita piscina e la sauna, ma anche la Love Boat che ha ospitato solo alcune delle coppie nate nella casa. C’era anche una zona meno confortevole ovvero una specie di tugurio in cui, durante i primi giorni avevano dormito Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè con Alex Belli. Come sarà, invece, la nuova casa? Sul web cominciano a circolare le prime immagini della casa pronta a coccolare i suoi nuovi inquilini.

Casa Grande Fratello Vip 7: dalla zona beauty alle camere da letto, ecco le prime immagini

La nuova casa del Grande Fratello Vip 7 presenta una grande cucina in cui i concorrenti trascorreranno molto tempo, esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni e che potrebbe diventare motivo di litigio. Non mancherà, poi, la zona giorno in cui gli inquilini avranno la possibilità di consumare i vari pasti.

Inoltre, se la casa avrà mantenuto la stessa struttura dello scorso anno, prima di accedere al giardino, ci sarà una piccola veranda con divani per le conversazioni, anche notturne, dei concorrenti.

Come sempre, il bagno sarà solo uno e ci sarà la zona beauty in cui le donne e gli uomini avranno modo di prendersi cura della propria bellezza. Le docce dovrebbero essere a vista per regalare emozioni ai telespettatori e le camere da letto, visto il gran numero di concorrenti, dovrebbero essere due anche se non si sa se ci saranno letti singoli o matrimoniali.

i colori di questa casa sono così stroboscopici e spastici chi è l'interior designer scusate#gfvippic.twitter.com/s67NGeW36T — Alba (@vivoinunfilm) August 30, 2022

Anche quest’anno, inoltre, dovrebbero esserci due zone extra ovvero una più lussuosa che potrebbe essere utilizzata per premiare i concorrenti tra cui dovrebbe esserci Antonino Spinalbese tornato single dopo la storia con Giulia Tordini e una zona meno confortevole in cui gli inquilini potrebbero ricevere amare sorprese.