Anticipazioni Uomini e Donne, annunciata la nuova tronista: una bomba di sensualità

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano l’identità della nuova tronista che è un volto conosciuto dal pubblico di Maria De Filippi.

Uomini e Donne ha registrato il primo appuntamento di questa stagione e non mancano i colpi di scena che soltanto il dating show di canale 5 sa dare al suo fedele pubblico.

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che cos’è successo nelle scorse ore al centro degli studi Elios di Roma rivelando il nome bomba della prima tronista, un volto già noto al pubblico del piccolo schermo in quanto ha preso parte alla passata edizione dello show in veste di corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Ovviamente stiamo parlando di Federica Aversano che è pronta a trovare l’amore della sua vita all’interno del programma. Ovviamente i colpi di scena non finiscono di certo qui perchè a Uomini e Donne arriva il nuovo piano di Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni, torna Federica Aversano: il piano di Maria

Le anticipazioni di Uomini e Donne dove abbiamo assistito al primo scontro e abbandono di quest’anno rivelano infatti che quello di Federica Aversano in veste di tronista non è stato di certo l’unico in quanto tra le dame e i cavalieri del Trono Over abbiamo ritrovato anche Alessandro Vicinanza.

L’ex corteggiatore di Ida Platano non ha mai nascosto di avere un interesse nei confronti della ragazza. Tant’è che subito dopo la scelta di Matteo Ranieri le chiese se voleva restare per tentare una conoscenza ma lei aveva gentilmente declinato l’invito. Ora i due si ritrovano di nuovo nello stesso studio e non si esclude che si possa tornare a parlare di quest’argomento.

Dopo di tutto all’interno del programma di Maria De Filippi nulla è lasciato al caso e sicuramente la redazione avrà pensato a nuovi ed inattesi colpi di scena con cui poter intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani a partire dal 19 settembre come sempre su canale 5.

Federica Aversano è tornata a Uomini e Donne ed è pronta, dopo la delusione avuta da Matteo Ranieri, a cercare un uomo che possa stare al suo fianco nella vita di tutti i giorni.