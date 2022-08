Incredibile, stava per lasciarlo un minuto prima delle nozze

Ancora uno scandalo da gestire per la Royal Family. L’ultima indiscrezione riguarda una separazione sfiorata ad un passo dalle nozze

Le vicende relative alla Royal Family sono sempre molto seguite. I membri della famiglia dei Windsor hanno una strana predisposizione per attirare scandali e polemiche. Basti pensare al secondogenito della Regina Elisabetta, Andrea, negli ultimi anni protagonista di processi e accuse molto gravi. Il Duca di York è riuscito ad uscirne (quasi) pulito ma non potrà più comparire in pubblico in occasione di eventi ufficiali.

Lo scandalo più importante degli ultimi anni riguarda sicuramente Harry e Meghan. I Duchi di Sussex hanno sconvolto tutti quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è trasferita negli Stati Uniti d’America, dove vive ancora oggi. Nelle ultime ore, in Gran Bretagna si parla con una certa insistenza di un’altra vicenda proveniente dal passato. È in arrivo un altro scandalo?

Lady Diana: ecco chi l’ha convinta a non lasciare Carlo prima delle nozze

Nonostante la tragica scomparsa avvenuta nell’agosto del 1997, sulla quale circolano ancora diverse indiscrezioni, Lady Diana continua a far discutere. L’ultima notizia che i media britannici hanno diffuso riguarda il suo matrimonio. La cerimonia sarebbe stata a rischio fino all’ultimo secondo perché Diana Spencer avrebbe avuto un ripensamento. E il motivo non poteva che riguardare la relazione tra Carlo e Camilla.

La Principessa del Popolo avrebbe scoperto la relazione tra suo marito e Camilla pochissimi giorni prima del suo matrimonio, avvenuto il 29 luglio del 1981. Lady D. era sconvolta e avrebbe addirittura pensato di annullare le nozze. Fu convinta dalle sorelle a fare un passo indietro, anche perché era troppo tardi per ripensarci, erano stati già venduti migliaia di gadget con la sua faccia in giro per Londra.

Il biografo Andrew Morton ha dichiarato che Diana avrebbe trovato un pacchetto nell’ufficio di Michael Colborne, il segretario privato di Carlo. In quel pacchetto c’era un braccialetto destinato a Camilla, con le lettere “G” ed “F”. Le due lettere indicavano le iniziali di Glady’s e Fred, i soprannomi che Carlo e Camilla utilizzavano nell’intimità. Fu così che la Spencer scoprì la relazione di suo marito con la Shand ma ormai era troppo tardi per annullare le nozze.