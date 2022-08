Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti di nuovo ferri corti? La risposta di lui gela tutti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono di nuovo ai ferri corti? La risposta di lui ha seminato il panico tra gli utenti della rete.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno condiviso insieme tantissimi momenti importanti e sono stati, e sono, migliori amici. Certo, non è un mistero che per qualche tempo i due si sono allontanati e lui ne ha abbondantemente parlato durante il corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip rivelando la sua volontà di volersi riavvicinare a lei in quanto la mancanza era troppa ed aveva compreso di aver sbagliato nei suoi confronti.

Tant’è che subito dopo la fine di quell’esperienza i due hanno avuto modo di potersi risentire e chiarire ogni incomprensione tornando ad essere quelli di sempre. Nelle scorse ore però si è gettata un’ombra sul loro rapporto in quanto la reazione di lui ha seminato il panico tra i fan che hanno trovato non poche difficoltà nell’interpretare le sue parole in merito a quanto è accaduto.

Aurora Ramazzotti: la risposta di Tommaso Zorzi scatena il panico tra i fan

Nelle scorse ore, infatti, si è sparsa la voce che Aurora Ramazzotti fosse in dolce attesa. Il tutto era partito già diverse settimane fa quando la figlia d’arte era stata beccata in compagnia di sua madre a comprare un test di gravidanza.

In molti avevano subito pensato si trattasse di Michelle Hunziker invece le cose sembrerebbero proprio così in quanto il portale The Pipol ha dato per certa la gravidanza della Ramazotti. In molti hanno pubblicato la notizia e non si è fatto attendere il commento di Tommaso Zorzi.

“A me non risulta” ha commentato il vincitore del Grande Fratello Vip. In molti hanno visto le sue parole come una smentita al gossip in questione (nonostante la diretta interessata non abbia ancora commentato il tutto) mentre altri hanno visto nelle sue parole un leggero dispiacere quasi come se non fosse stato informato della notizia.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno di nuovo litigato? I loro fedeli sostenitori sono in dubbio ormai e non attendono altro che nuovi passi da parte dei rispettivi beniamini per fare chiarezza sul tutto.