Mediaset ci riprova con Barbara d’Urso: l’ultima possibilità prima della fine

Mediaset ha deciso di dare una nuova possibilità a Barbara d’Urso. L’ultima prima della fine di quest’era televisiva.

Mediaset anche quest’anno ha deciso di inserire all’interno dei suoi palinsesti Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso che si occupa di aggiornare il pubblico del piccolo schermo degli italiani attraverso le maggiori notizie di cronaca e attualità passato al puro intrattenimento.

Durante la scorsa stagione televisiva però non ha avuto sempre la meglio il programma in quanto la concorrenza ha fatto il pieno di ascolti. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare ancora una volta sul programma della bella conduttrice e secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, ha deciso di attenuare una nuova strategia per dare allo show un’ultima chance prima di decidere sul da farsi in quanto non si esclude possano esserci ulteriori cambiamenti a riguardo.

Barbara d’Urso: la nuova strategia di Mediaset per rilanciare Pomeriggio 5

Secondo quanto rivelato dal portale, il programma di Barbara d’Urso, dove il suo nome è uscito fuori per un progetto importante, inizierà come lo scorso anno alle 17 e 25 ma secondo il palinsesto iniziale prima della diretta avrebbero dovuto anticiparlo Terra Amara Un Altro Domani, le due nuove fiction acquistate da Mediaset.

Secondo il portale, la bella conduttrice partenopea avrebbe assistito affinchè si potesse switchare l’ordine di messa in onda delle due soap insistendo che che il primo venga trasmesso per ultimo in quanto riscuote un maggiore numero di ascolti in modo tale da fare da traino per Pomeriggio 5.

La scelta di Mediaset e di Barbara si rivelerà essere quella giusta oppure questo cambio di collocazione rappresenterà un danno anche per la soap opera stessa che durante il corso della sua messa in onda ha collezionato il 20% di share? Per scoprirlo non ci resta che attenderne la messa in onda e leggere poi i relativi di dati di ascolto che sono in costante aggiornamento.

Barbara d’Urso, tra l’altro, avrebbe insistito per avere questa collazione per tutta la stagione ma non sarebbe possibile in quanto Terra Amara deve andare a sostituire Una Vita non appena giungerà al termine delle sue puntate in quanto la soap è stata chiusa in Spagna.