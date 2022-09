Curiosità: perché d’estate diminuiscono i dolori articolari?

Sai perché i dolori articolari sono minori e meno frequenti durante il periodo estivo? Hai mai provato a dare una spiegazione a questa questione?

I dolori articolari possono limitare tantissimo la qualità della vita di una persona. Se stai leggendo questo articolo e soffri di questo genere di problemi, probabilmente non hai bisogno di ulteriori spiegazioni. Se, al contrario, sei soltanto curioso, sappi che sei anche molto fortunato ma bisogna sempre stare attenti. Gli anni passano per tutti e, prima o poi, chiunque dovrà fare i conti con questo problema, purtroppo.

I dolori articolari possono concentrarsi in un solo punto del corpo o in diverse zone. Dipende dall’età del soggetto e dalle esperienze del passato. Ad esempio, molti sportivi professionisti lamentano diversi dolori articolari quando iniziano ad invecchiare, segno evidente che l’attività fisica ed i ritmi elevatissimi possono creare alcuni problemi in una piccola percentuale di sportivi. Sai perché in estate hai meno dolori articolari? Tra poco avrai la possibilità di conoscere la risposta.

D’estate hai meno dolori articolari: ecco il vero motivo

Come abbiamo già avuto modo di scoprire negli ultimi giorni, la stagione estiva ha numerosi effetti collaterali ma ha anche qualche punto di forza. Uno di questi è sicuramente la riduzione dei dolori articolari. Quando fa più caldo, la tendenza è quella di provare una minore sofferenza. Lo avevi già notato? Bene, adesso ti spiegheremo anche il motivo, dovrai soltanto scorrere il testo verso il basso.

L’esposizione al freddo, al contrario di quella a temperature più alte, provoca un irrigidimento delle fasce muscolari. Tutto ciò, a sua volta, causa l’assunzione di una postura un po’ più contratta. Il muscolo ha un maggiore peso su tendini, articolazioni e cartilagini e ti provoca un dolore più elevato. Ecco spiegato il motivo dell’aumento dei dolori articolari durante i mesi più freddi dell’anno.

E il mal di schiena, hai notato che d’inverno ne soffri di più e più spesso? Anche in questo caso, il motivo è legato alle articolazioni che vengono stimolate in un modo poco ideale. I medici consigliano di camminare di più proprio per aiutare la schiena ad avere una postura corretta. E non è tutto: il mal di schiena invernale è collegato ai problemi all’area cervicale. Lo sapevi?