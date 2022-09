Sai perché d’estate sei sempre stanco? Il motivo è incredibile

Hai mai notato che d’estate ti senti spesso stanco e senza forze? Ti sei mai chiesto il motivo di questo fenomeno? Ecco la risposta

Molte persone approfittano della stagione estiva per rilassarsi e passare intere ore sul divano o a letto senza far niente. Spesso l’estate coincide con le ferie e non tutti amano andare in giro, c’è anche chi preferisce rilassarsi e rallentare il ritmo, in attesa di rituffarsi nel caos cittadino e nella routine quotidiana. C’è chi torna a lavoro, chi torna a scuola e chi è costretto a correre da una parte all’altra della città come se fosse una trottola.

Ti sei mai chiesto da dove nasce questa voglia di rallentare i ritmi durante l’estate? È soltanto la stanchezza causata da un anno di lavoro o c’è anche dell’altro? La risposta è, ovviamente, la seconda: c’è un motivo molto preciso se ti senti più stanco quando aumentano le temperature. Più fa caldo e più avresti voglia di andare in letargo, l’esatto opposto di alcuni animali, che si addormentano per mesi d’inverno. Ecco tutti i dettagli della curiosità di oggi.

D’estate ti senti sempre stanco? Ecco spiegato il motivo

Agosto è appena terminato ma le temperature sono ancora estive, hai notato anche tu una certa stanchezza nelle ultime settimane? Credi che sia legata al fatto di aver trovato l’auto esposta al sole l’ultima volta? Siamo spiacenti ma il motivo è completamente diverso da quello che stai pensando. Le temperature elevate causano alcuni effetti indesiderati al tuo organismo, uno di questi è proprio la stanchezza. Ecco spiegato il motivo.

La maggiore produzione di adrenalina e testosterone causata dal caldo, ti spinge ad osare di più. Hai comportamenti più aggressivi, ti arrabbi di più e sprechi molte più energie rispetto al solito. Questo è un comportamento tanto naturale quanto involontario e può cambiare in base ai soggetti. Chi è tendenzialmente più nervoso dal punto di vista caratteriale, avrà una naturale predisposizione alla stanchezza durante la stagione estiva.

Volendo riassumere il concetto in termini più semplici: d’estate ti muovi di più, sei più dinamico e ti stanchi prima, soprattutto se non sei abituato e allenato per sostenere un carico di fatica così elevato. Non è un caso che d’estate si registrino più violenze domestiche o condominiali e più litigi tra automobilisti. Il motivo reale è il caldo ma molto dipende anche dalle abitudini di ogni persona.