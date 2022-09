Scegli un animale e scopri chi ti sta facendo del male con questo test visivo

Molto spesso prendiamo delle decisioni sotto gamba non valutando le reazioni che queste possano provocare.

Le nostre scelte influiscono sul nostro umore e quindi sulla nostra personalità.

Oggi ti proponiamo un test visivo fondato su vari animali. Ti chiediamo, per l’appunto, di scegliere il tuo preferito e così potrai scoprire cosa o chi ti sta facendo del male.

Corriamo a valutare le opzioni!

Test visivo: dimmi che animale preferisci e scopri chi ti sta facendo del male

In questo test visivo ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli l’immagine che ti ispira di più e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire chi o cosa ti sta facendo del male.

1) Pesce

La tua maggiore qualità è che sei una persona realistica. Il problema è che questa visione della vita sta iniziando ad infastidire anche te.

Non sei uno che sogna ad occhi aperti e non credi né al caso né alla fortuna.

Di base, te ti fissi degli obbiettivi senza valutare ciò che desideri. Bensì preferisci raggiungere una determinata meta per ottenere qualcosa in cambio, qualcosa di materiale e niente di astratto.

Il fatto che tu sia così realistico limita la tua esistenza e senti che la tua libertà inizia a vacillare. Senti come se tu stessi perdendo qualcosa rispetto ai sognatori.

Cerca di ampliare i tuoi orizzonti e lasciati andare all’immaginazione. Scoprirai nuovi aspetti di te stesso e potrai essere finalmente felice.

2) Cavallo

Sei una persona attenta ad ogni piccolo dettaglio. Questo ti porta a valutare tutto studiando i pro e i contro, ma non ti aiuta nel cogliere l’attimo. Il tuo occhio critico ti porta a non apprezzare i piccoli momenti di piacere.

La vita è una sola e va vissuta a pieno! Cerca di azzardare di più e prova nuove situazioni e attività. Se continuerai a guardare la vita da esterno finirai per mangiarti le mani.

Sii più frivolo e divertiti evitando di studiare troppo ogni minimo dettaglio.

3) Farfalla

In questa fase della tua vita ti sei reso conto che stai dando più di quello che ti sta tornando. Ciò riguarda sia la tua sfera familiare, ma anche gli amici.

E’ ovvio che tu ami aiutare gli altri e faresti di tutto per loro, ma in questo momento tutto ciò ti sta facendo soffrire. Il fatto che i tuoi gesti amorevoli non vengano ricambiati, ti sta buttando giù. Ti senti limitato e con poca motivazione nel raggiungere i tuoi obbiettivi.

Se continuerai a vivere cercando di accontentare gli altri, non sarai mai totalmente felice.

4) Scoiattolo

Se prima eri dinamico come l’animale che hai scelto, adesso sei quasi inerme ed indifferente rispetto alle persone e alla vita.

Non pianifichi più e ti stai lasciando trascinare in balia degli eventi. Non hai più voglia di scegliere e stai lasciando delle decisioni importanti ad altri.

Ciò ti fa sentire come in gabbia e non riesci a trovare la porta per uscire.

Riprendi in mano la tua vita! Smettila di scappare da situazioni critiche e riprendi il controllo di te stesso. Solo così l’apatia che stai provando nei confronti della vita svanirà e ti farà sentire nuovamente vivo