Totti rompe il silenzio: l’agghiacciante verità sull’addio a Ilary

La separazione di Totti e Ilary ha sconvolto il mondo dello showbiz. Il campione della Roma spiega le sue ragioni e i fan non credono alle loro orecchie.

E’ facile dare la colpa a Totti per poi scagliarsi contro Ilary, è inutile girarci intorno, la coppia più amata d’Italia ha distrutto le speranze di tutti i fan. Finché stavano loro due insieme, l’amore sembrava avere un senso, ma anche un duo solido come il loro è finito alla deriva. La questione allarma perché ancora i diretti interessati non si erano pronunciati, ma con l’ultima dichiarazione de er pupone si fa chiarezza.

Hanno celebrato quasi vent’anni d’amore con tanto di due splendide carriere, ed una famiglia meravigliosa con dei figli molto uniti. Qualcosa però si è innescato tra loro, c’è stato chi ha dato la colpa alla nuova arrivata, Noemi Bocchi, e chi invece ha detto la sua su un’amicizia molto particolare della Blasi.

Insomma, finché non saranno i diretti interessati a parlare, è difficile capirci qualcosa di più. Infatti, è proprio dall’ultima dichiarazione di Totti che il pubblico a casa ha iniziato a capire quanto accaduto.

Totti rivela dettagli sull’addio a Ilary, la verità è choc!

Come se non bastasse, anche l’ultimo dettaglio trapelato sulla figura di Noemi Bocchi mette in chiaro lo scenario in corso, ma al tempo stesso sembra proprio che la situazione sia destinata a durare. Disagi famigliari contraddistinti anche da un patrimonio ricchissimo da spartire, per non parlare di ricordi ed anni di un amore unico. Ecco le parole del calciatore, lasciano davvero con l’amaro in bocca.

Le parole del Re della Roma calcistica sono arrivate direttamente dal suo migliore amico, nonché anche personaggio del mondo dello spettacolo vicino alla conduttrice. E’ Alex Nuccetelli a dar voce ai pensieri di Totti, e lo fa riportando per intero le sue parole a sua volta contestualizzate in un momento di gravi difficoltà.

I due ex si sono amati tantissimo, e probabilmente tengono ancora molto al loro affetto, il fatto è che sono giunti ad un punto di non ritorno. Come i comuni mortali, anche vip così famosi e in “apparenza fortunati”, vivono crisi di coppia a volte insuperabili.

Infatti, sembrerebbe proprio che la nuova compagna del calciatore non sia un capriccio o un colpo di testa, ma un relazione nata da un’altra spenta già da un bel po’. Entrambi hanno fatto di tutto per non lasciarsi, ma alla fine qualcosa non è andata come sperato. Ed è dalle parole di Francesco che emergono le sue reali intenzioni. All’amico ha detto così:

“Lo sai, per me guai chi mi tocca Ilary […] Abbiamo passato quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare mai niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa di più non si sarei mai allontanato, questo è scontato.”

Dalla dichiarazione riportata dall’amico spunta qualcosa di inedito e di forte! E’ evidente che il campione avrebbe continuato a stare con quella che ritiene essere ancora sua moglie, perché vent’anni di vita insieme non si dimenticano così! Il punto è che forse la Blasi non ha fatto il passo o comunque quei gesti che invece Totti si sarebbe aspettato, allora è finita.

L’ultimo litigio con l’ex moglie dimostra quanto ancora sia calda la situazione. In ogni caso, Totti sembrerebbe voler risolvere la questione pacificamente e tranquillamente nel minor tempo possibile. Se prima non si conclude la pratica di divorzio non ha intenzione di uscire allo scoperto con la nuova compagna.