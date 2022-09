Nuovi tronisti Uomini e Donne, chi sono? Federico Nicotera e Federico Dainesi sono belli, muscolosi e professionisti. Il web è già impazzito.

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita ufficialmente con le prime registrazioni. Esattamente come accaduto nelle ultime stagioni, anche quest’anno, Maria De Filippi ha deciso di puntare sulla formula del trono misto concentrando nella stessa puntata sia le dinamiche del trono classico che quelle del trono over. Una scelta dettata dalla voglia di ridare importanza al trono classico che continua a perdere consensi rispetto al trono over.

Per far appassionare il pubblico, Maria De Filippi ha così deciso di puntare su quattro volti bellissimi di cui, alcuni, già noti. A mandare in delirio il web, in particolare, è stata la presentazione dei nuovi tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese.

Federico Nicotera e Federico Dainese: chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Federico Dainese è un ex corteggiatore di Veronica Rimondi. Il pubblico di Uomini e Donne lo ha conosciuto nel corso della scorsa stagione ed ora è pronto a vederlo alle prese con la conoscenza con le sue corteggiatrici. Fisico scolpito, muscoloso, alto e con un viso dai lineamenti perfetti, Federico Dainese piace già al pubblico.

“Ciao sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre“, ha detto nel video di presentazione. “Con le donne non mi reputo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato, si vede proprio che mi piace una persona. Do tutto, ma la prendo sempre nel c**o. Spero di trovare una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio“, ha aggiunto.

Al suo fianco ci sarà Federico Nicotera, ingegnere aeronautico di 25 anni che, con i suoi occhi, ha già fatto centro nel cuore del pubblico del web.

“Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima”, ha spiegato nel video di presentazione aggiungendo di non avere rapporti con il padre. Poi la confessione sull’amore.

“Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare”, ha concluso.