Test, ti piacciono i dolci? Trova il lecca-lecca tra i gelati!

Le sfide di Instanews non finiscono mai, risolvi il test del giorno: trova il lecca lecca, si è perso in mezzo ai gelati! Ce la farai in soli 30 secondi?

Dobbiamo ammettere che questa sfida è davvero difficile, perché anche i più bravi hanno avuto difficoltà ad individuare dove si trova il fatidico lecca-lecca. Nessun dettaglio viene ulteriormente indicato, ma quel che è certo è che esiste ed è nella foto. Scopri i nostri suggerimenti e non perdere l’occasione di risolvere in men che non si dica il rompicapo quotidiano.

Innanzitutto, è bene ribadire quanto sia divertente risolvere test del genere. Ci sono così tante forme e colori che spesso ci si perde ad apprezzare le foto proposte. Ma la sfida è ardua, e il lecca lecca non si trova a solo!

Immagina quali potrebbero essere le differenze tra i due dolciumi qui presentati. Studia per bene la forma del gelato, è facile non confonderla con quella dello snack colorato.

Alla fine dell’articolo troverai la soluzione e qualche altro consiglio per risolvere test visivi di questa tipologia.

Soluzione test, ecco dove si trova il lecca lecca!

Eccolo ì, il lecca-lecca si trova proprio dove c’è il cerchietto! Insomma, la sfida del giorno è stata davvero ardua, perché le illusioni ottiche generate dalle linee del disegno non sono così semplici da individuare.

Soprattutto capita spesso di farsi ingannare, ma è qui che devono entrare in gioco le tue capacità di concentrazione! Ci sei riuscito da solo, oppure hai avuto bisogno del nostro aiuto?

