Prosegue il triangolo amoroso della passata edizione del Grande Fratello Vip. Lulù sostenuta dai fan dopo il gesto di Angelica Benevieri, è sconvolgente.

La nuova fiamma di Manuel Bortuzzo è la tik toker Angelica Benevieri, le foto sui social media parlano chiaro, ma c’è di più. L’influencer cavalca l’onda del momento scatenata dalla notorietà del Grande Fratello Vip non curandosi affatto di chi ha vissuto in maniera traumatica l’evento. Appunto, stiamo parlando di Lulù Selassié la Princess che si distrae festeggiando il compleanno del fratello, ma che sta soffrendo terribilmente. Ecco gli ultimi aggiornamenti che stanno incendiando il web.

Parliamo di un web incendiato proprio perché sono scattate polemiche e faide tra chi sostiene l’una e l’altra fazione. La fatina del Grande Fratello Vip 6 è molto amata dal pubblico, perché si è sempre mostrata così per com’è, senza filtri e censure, anche quando era disperata e in lacrime.

La tik toker, Angelica Benevieri, non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo, ma si sta facendo strada per rendere il suo nome sempre più noto.

Il gesto sotto gli occhi di tutti e l’amore per Manuel vengono a galla, illustrando dei lati inediti della vicenda alla quale mai nessuno avrebbe creduto.

Grande Fratello Vip, gesto Angelica, arrivano i fan di Lulù!

Lo stupore è dato dal fatto che Manuel Bortuzzo sembrava proprio voler stare da solo dopo la rottura con Lulù. Invece è stato lui stesso a ufficializzare la relazione condividendo nelle Instagram Stories l’affetto per la nuova fidanzata, Angelica Benevieri. Il Grande Fratello Vip ha davvero modificato il suo modo di vedere le cose. Specialmente lui che tanto parlava di privacy è l’artefice di un gesto inaspettato poco prima delle Olimpiadi, ma non finisce qui. Emergono dettagli che fanno chiarezza sulla loro relazione!

Dai frame di questo video condiviso sulla pagina ufficiale di Tik Tok dell’influencer, si intravedono delle foto romantiche del nuovo duo. La fidanzata essendo una content creator ha trovato “pane per i suoi denti” con questa situazione. Infatti, fa emergere allo scoperto quelle che erano le sue intenzioni per l’estate attraverso l’ironia, ma è proprio con questa tattica che rivela qualcosa di scottante.

Sembrerebbe proprio che Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri stiano insieme dall’estate, e non soltanto da adesso che hanno ufficializzato tutto. Specialmente la ragazza mette in evidenza il colpo di fulmine tra loro, perché altrimenti avrebbe felicemente passato l’estate senza “perdere la testa per nessuno!”

Con il video e la dedica dimostra di essere innamorata pazza del giovane. Così, è proprio da queste informazioni che trapelano dal video che i fan di Lulù perdono la testa. Non riescono ad accettare come sia stata trattata la propria fatina.

L’ex gieffina ha molto sudato per stare con il nuotatore, derisa e illusa, torna di nuovo sola. I fan si sentono presi in giro dal comportamento di Bortuzzo, che come se non bastasse ha lasciato la fidanzata tramite comunicato stampa. Così, arrivano i fan di tutta Italia pronti a commentare negativamente o a non mettere né like né segui alla nuova coppia.

In tutto questo Lulù ha deciso di andare avanti cogliendo le occasioni della vita al volo. Nel frattempo, in attesa di evoluzioni, restiamo aggiornati.