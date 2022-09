Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo torna ad umiliare Ida: il gesto folle

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri in questa nuova stagione è pronto ad umiliare ancora una volta Ida Platano.

Uomini e Donne tornerà in onda con una nuova stagione a partire dal 19 settembre su canale 5 mostrandoci le nuove avventure delle dame e cavalieri più famosi del piccolo schermo.

Tra questi non può mancare Riccardo Guarnieri che è stato confermato all’interno del cast insieme alla sua storica ex fidanzata Ida Platano. Quest’ultima, secondo quanto rivelato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, è tornata a subire di nuovo le sue umiliazioni e questa volta ha decisamente esagerato.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha ancora una volta fatto infuriare gli utenti della rete che non hanno apprezzato il suo atteggiamento non solo nei confronti della dama ma anche nel suo approccio in trasmissione.

Riccardo Guarnieri umilia Ida Platano a Uomini e Donne: anticipazioni di fuoco

Riccardo Guarnieri non solo ha nuovamente litigato con Ida Platano, dove tra l’altro l’ex di lui è stata beccata in compagnia di un tronista, ma anche espresso il desiderio di voler corteggiare Federica Aversano, che dopo aver ricoperto il ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri durante la passata stagione è stata promossa a tronista.

Il cavaliere non ha mai nascosto di provare un interesse nei suoi confronti (interesse che non sembrerebbe essere ricambiato) e le ha chiesto di ballare. Maria De Filippi lo ha messo di fronte ad una scelta affermando che se fosse interessato a fare la sua conoscenza sarebbe dovuto passare al Trono Classico ed abbandonare il programma nel caso in cui venga eliminato. Al sentire queste parole, il cavaliere ha preferito restare lì dov’è lasciando da parte la Aversano.

L’atteggiamento di Riccardo a Uomini e Donne ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete che non solo non hanno apprezzato il suo atteggiamento nei confronti del programma ma hanno trovato il tutto anche un comportamento poco carino nei riguardi di Ida Platano che per sembrerebbe essersi consolata abbastanza in fretta tornando delle braccia del suo ex Alessandro Vicinanza con cui ci sarebbe stato un ritorno di fiamma ed anche un bacio durante il corso di una recente uscita.