Meghan Markle: stavolta l’ha fatta veramente grossa

Meghan Markle non riesce mai a stare lontana dagli scandali e dalle polemiche. Questa volta l’ha fatta veramente grossa: sarà perdonata?

Meghan Markle non ha mai smesso di creare polemiche. Da quando l’ex attrice statunitense è entrata nella famiglia dei Windsor, ha avuto quotidianamente le luci dei riflettori puntate addosso. Non c’è una dichiarazione che faccia il giro del mondo in meno di 24 ore, tutti i giornali parlano di lei e raccontano la sua vita come se fosse un’avventura. Non esistono segreti perché decine di paparazzi la seguono ovunque, non solo quando si muove per un evento ufficiale.

L’ex protagonista di Suits non è molto amata dal popolo inglese a causa dell’addio al Regno Unito, avvenuto nel gennaio del 2020. Harry e Meghan oggi vivono negli Stati Uniti d’America e non sembrano intenzionati a lasciare la California. I sudditi inglesi accusano l’ex stella di Hollywood di aver manipolato suo marito, allontanandolo dalla sua famiglia di origine. Nelle ultime ore circolano altre voci su Meghan Markle, la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni molto particolari: ecco tutti i dettagli.

Meghan Markle: pesanti accuse attraverso il suo nuovo podcast

Il nuovo podcast di Meghan Markle si chiama Archetypes e sembra una sorta di sfogo nei confronti della Royal Family. Dopo aver risolto i problemi con Spotify, la Duchessa di Sussex ha inaugurato la sua nuova fatica e l’ospite della prima puntata è stata Serena Williams, una delle tenniste più forti di tutti i tempi. La chiacchierata non è stata una vera e propria intervista, le due donne hanno parlato di molti argomenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Former Ms. Tig (@theformermstig)

Durante la conversazione, Meghan ha lanciato alcune frecciatine alla Royal Family, anche se non ha mai fatto nomi. La moglie di Harry ha parlato di “peso enorme da sopportare, nonostante le buone intenzioni fossero altrettanto importanti”. È evidente il riferimento al suo ruolo nella Royal Family e al trattamento ricevuto in cambio, secondo la Markle poco rispettoso.

Nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, secondo le quali i rapporti tra i Sussex ed alcuni membri della Royal Family fossero in costante miglioramento, questi podcast potrebbero nuovamente allontanare le due fazioni. Senza dimenticare che, entro la fine dell’anno, il Principe Harry pubblicherà un’attesissima biografia, nella quale potrebbero esserci dei segreti che alcuni familiari potrebbero non gradire.